Kody Brown hebt das Grab für verstorbenen Sohn Garrison aus

Kody Brown (56) hat eine außergewöhnliche Entscheidung getroffen, um seinen verstorbenen Sohn Garrison Brown zu ehren. Nach dem Suizid seines Kindes im März 2024 entschied sich der TV-Star dazu, selbst Garrisons Grab zu schaufeln, wie in der neuesten Episode der TLC-Serie "Sister Wives" zu sehen war. Gemeinsam mit einigen Familienmitgliedern, darunter sein Bruder Scott und sein Schwager Tim, machte sich der trauernde Vater daran, dieses emotionale Unterfangen umzusetzen. "Ich habe mit dem Friedhofswärter gesprochen, und normalerweise ist er derjenige, der die Gräber gräbt. Ich habe ihn einfach um Erlaubnis gebeten, ob ich das Grab selbst ausheben darf. Es bedeutet mir etwas. Ich weiß nicht genau, warum. Es ist etwas sehr Emotionales", gestand Kody.

Bei der Gestaltung des Grabes zeigte sich Kody besonders bedacht. Statt das Loch für die Urne auszumessen, entschied er sich bewusst dafür, es größer zu machen. "Da wir kein Grab für einen Sarg ausheben, sondern für eine Urne, werde ich es trotzdem ein bisschen größer machen, als ich es eigentlich bräuchte. Ich möchte bei dieser Arbeit wirklich etwas tun. Ich versuche einfach, meinen Sohn so gut wie möglich zu ehren. Ich weiß nicht mal, ob es Ehre ist. Es ist Trauer", erklärte der Realitystar. Janelle Brown (56), Kodys ehemalige Ehefrau und Mutter von Garrison, zeigte Verständnis für seinen Wunsch und nannte die Geste "symbolisch und poetisch".

Die Trauer über den Verlust seines Sohnes belastet Kody stark, was er bereits in einer früheren Episode der Serie schilderte. "Die Trauer kommt in Wellen. Wenn sie mich überkommt, kann ich ihr nicht entkommen. Wenn ich es herausweine oder schluchze, kann ich es verkürzen, aber wenn die Welle kommt, kann ich nicht verhindern, dass sie mich beeinflusst", gestand er damals ganz offen. Zusätzlich zu der Trauer werde er regelmäßig von Panikattacken übermannt, die ihn regelrecht lähmen. Damals sprach er auch schon über die Beerdigung und erzählte, dass Garrison neben seinen Großeltern die letzte Ruhe finden soll.

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, Sohn von Janelle Brown

Instagram / janellebrown117 Janelle und Garrison Brown, "Alle meine Frauen"-Stars