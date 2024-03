Konstantin Koltsovs (†42) Ex Aryna meldet sich zu seinem Tod

Aryna Sabalenka ist fassungslos. Die Sportlerin kam 2021 mit Konstantin Koltsov (✝42) zusammen. Der einstige Eishockeystar hat vor wenigen Tagen Suizid begangen. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Tennisspielerin nun erstmals zu seinem Tod zu Wort: "Konstantins Tod ist eine unvorstellbare Tragödie und obwohl wir nicht mehr zusammen waren, ist mein Herz gebrochen." Zudem bat sie um Rücksicht auf ihre Privatsphäre sowie um die von Konstantins Familie.

Wie die Polizei bereits gegenüber People bestätigte, sei Konstantin am Montag vom Balkon gesprungen. Er hatte sich in Miami aufgehalten – angeblich, um Aryna bei den Miami Open zu unterstützen. Dass sie nicht mehr zusammen waren, wird aber erst jetzt bekannt. Wann genau die Trennung war, ist unklar. Im Dezember hatten die Sportler jedoch noch ein gemeinsames Video geteilt. Auf ihrem Instagram-Account sind außerdem noch einige Pärchenfotos zu finden.

Konstantins Tod wurde vom belarussischen Eishockey-Verband bekannt gegeben. "Der belarussische Eishockeyverband drückt der Familie, den Freunden und allen, die Konstantin kannten und mit ihm zusammengearbeitet haben, sein tiefstes Beileid aus", hieß es in einem Statement. Kurz darauf äußerte sich auf Instagram auch sein Eishockeyklub Salawat Julajew Ufa, für den er als Co-Trainer gearbeitet hatte: "Er war ein starker und fröhlicher Mann, der von Spielern, Kollegen und Fans geliebt und respektiert wurde. Er hat sich für immer in die Geschichte unseres Vereins eingeschrieben. [...] Möge er in Frieden ruhen."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Aryna Sabalenka im März 2024 in Indian Wells, Kalifornien

Getty Images Konstantin Koltsov, 2006



