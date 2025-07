Tennisstar Aryna Sabalenka ist Instagram-Fan ihrer Rivalin

Aryna Sabalenka (27), die derzeitige Nummer 1 der Weltrangliste im Tennis, beeindruckte am Montag in Wimbledon mit einem klaren 6:1, 7:5-Sieg gegen Carson Branstine. Doch nicht nur sportlich sorgte die Spielerin für Aufmerksamkeit, auch ihre Worte über ihre Gegnerin erregten laut Bild Aufsehen. "Ich habe ihr Profil in den sozialen Netzwerken angeschaut und mir gedacht: Mein Gott, wie schön ist dieses Mädel", gestand Aryna über ihre Kontrahentin. Während die 27-Jährige mit ihrem Sieg in die zweite Runde einzog und sich nun Marie Bouzkova stellen wird, fand sie lobende Worte für die in den USA geborene Kanadierin.

Carson Branstine mag zwar in der Tennis-Weltrangliste nur auf Platz 194 stehen, glänzt dafür aber auf anderen Bühnen. Mit über 43.000 Followern auf Instagram sowie Model-Jobs für bekannte Marken wie Zara und Lululemon hat sich die junge Frau auch abseits des Tennissports einen Namen gemacht. Diese Jobs ermöglichten es ihr, ihre Reisen zu finanzieren – unabhängig von der Unterstützung ihrer Eltern. "Ich liebe Mode und das Arbeiten vor der Kamera", erklärte sie laut Bild. Dennoch betonte sie auch die Schattenseiten: "Man ist lange Zeit ein Objekt, und manchmal vergessen die Leute, dass man auch ein Mensch ist." Neben ihrer Leidenschaft für Tennis und Mode verfolgt sie zudem akademische Interessen und hat ein Studium in Gesellschaft, Ethik und Recht abgeschlossen.

Aryna Sabalenka, die sich nicht nur mit ihrer Power auf dem Platz, sondern auch durch ihre positive und humorvolle Art einen Namen gemacht hat, sprach in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre Erfahrungen im Tenniszirkus. Die gebürtige Belarussin spielt seit Jahren an der internationalen Spitze. Ihre Bemerkungen über Carson Branstine sind ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr sie auch die Persönlichkeiten und Talente anderer Spielerinnen wahrnimmt und anerkennt. Aryna gilt nicht nur als eine der stärksten Spielerinnen ihrer Generation, sondern auch als jemand, der die zwischenmenschlichen Aspekte des Sports zu schätzen weiß. Vielleicht gerade, weil sie auf zahlreiche Schicksalsschläge zurückblickt: Im März 2024 starb ihr Ex-Freund Konstantin Koltsov (✝42). Auch ihren Vater verlor sie früh, im Jahre 2019.

Collage: Instagram / arynasabalenka, Instagram / carsonbranstine Collage: Die Tennisspielerinnen Aryna Sabalenka und Carson Branstine posieren.

Instagram / carsonbranstine Tennisspielerin Carson Branstine wird auch als Model für Fotoshootings gebucht, Juni 2025.

Getty Images Aryna Sabalenka im März 2024 in Indian Wells, Kalifornien

