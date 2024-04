Großer Andrang: Tickets für Balmoral-Besuch ausverkauft!

Das wollen sich die waschechten Royal-Fans nicht entgehen lassen! Aktuell werden Tickets für einen Besuch im Schloss Balmoral angeboten. Bei dem eindrucksvollen Gebäude handelt es sich um die Sommerresidenz der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), die dort 2022 verstarb. Zu den angebotenen Führungen durch das Schloss gehört sogar ein Besuch in den Räumlichkeiten – und die scheinen ganz schön beliebt zu sein! Nach nur 24 Stunden waren die günstigeren Tickets für rund 116 Euro für eine Tour durch die privaten Gemächer ausverkauft, wie The Sun berichtet. Es sei zudem zu einem Zusammenbruch der Website gekommen. Übrig sind bloß noch welche zu einem stolzen Preis von umgerechnet knapp 170 Euro, die aber auch noch einen Nachmittagstee beinhalten.

Balmoral öffnet seine Tore aber nur für einen bestimmten Zeitraum. Nur zwischen dem 1. Juli und dem 4. August werden die Führungen angeboten. Neben einer Tour durch das Innere des Schlosses können aber auch noch günstigere Tickets für knapp 20 Euro erworben werden – diese geben den Besuchern aber bloß Einlass in die gepflegten royalen Gärten. Dass der Andrang so hoch ist, ist aber gar kein Wunder – schließlich handelt es sich um eine Premiere! "Das erste Mal in der Geschichte freuen wir uns mitzuteilen, dass es Tickets für eine private Tour durch das Schloss gibt", hieß es auf der offiziellen Webseite von Balmoral Castle.

Autor Robert Hardman hatte es bereits vermutet, dass König Charles III. (75) das schottische Schloss nach dem Tod seiner Mutter für die Öffentlichkeit zugänglich machen würde. "Er plant, mehr Menschen auf das Anwesen aufmerksam zu machen", hatte der Schriftsteller in seinem Buch "Charles III: New King. New Court. The Inside Story" geschrieben. "Balmoral gehört zum Privatbesitz. Es braucht jedoch öffentliche Besucher, nicht nur, um die Rechnungen zu bezahlen, sondern auch, um der breiteren Öffentlichkeit Nutzen zu bringen und um mit anderen Herrenhäusern mithalten zu können", hatte der Journalist erklärt.

Getty Images Queen Elizabeth II. in Schloss Balmoral

Getty Images König Charles in Schottland

