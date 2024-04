Enkel verrät: So waren die Tage nach Queen Elizabeths Tod

Peter Phillips (46) gibt einen Einblick in die Zeit nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96). Wie der Enkel der ehemaligen Königin von Großbritannien im Interview mit Sky News Australia verrät, sei er in den Tagen vor und nach ihrem Ableben im September 2022 bei ihr gewesen. "Diese paar Tage mit ihr zu verbringen, nur in Schottland, nur als Familie, bevor sie [ihr Körper] Balmoral verließ – das war wirklich schön", macht der Sohn von Prinzessin Anne (73) deutlich. Die Familie habe so in Ruhe trauern können: "In vielerlei Hinsicht hatten wir unsere stillen Momente mit ihr, wir hatten uns von ihr verabschiedet, und obwohl es immer noch nicht besonders einfach war, war es leichter, die Trauer der Öffentlichkeit um sie zu teilen."

Seiner Schwester, Zara Tindall (42) geht der Tod ihrer geliebten Großmutter auch noch immer sehr nahe. "Wenn man jemanden hat, der einen großen Einfluss in seinem Leben hat, hinterlässt das eine Lücke", gab sie im Gespräch mit The Australian Women's Weekly preis. Auch ihren Kindern setze Elizabeths Ableben wohl zu – jedoch erinnern sich nur noch die zwei Ältesten an ihre Uroma: "Lucas erinnert sich nicht, aber die Mädchen sehr wohl."

Ob der engste Kreis der Royal-Family auch dabei war, als die Queen ihre letzten Atemzüge getan hat, ist nicht bekannt. Einer soll aber anwesend gewesen sein: Der königliche Privatsekretär Sir Edward Young. In dem Buch "Charles III: New King, New Court. The Inside Story" veröffentlichte der Autor Robert Hardman eine bisher geheime Notiz des Sekretärs. Darin sei zu lesen, dass die Monarchin in ihren letzten Minuten "nichts mehr mitbekommen" und nicht unter Schmerzen gelitten habe – sie sei friedlich eingeschlafen.

Getty Images Zara Tindall und Queen Elizabeth II. während der Royal Ascot Days, Juni 2007

Getty Images Queen Elizabeth II. im November 2011

