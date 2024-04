Wie steht Kylie Kelce zu Beziehung von Travis und Taylor?

Diese Beziehung kam für viele überraschend: Football-Legende Travis Kelce (34) und Weltstar Taylor Swift (34)! Die Turteltauben sind seit Sommer vergangenen Jahres in aller Munde, nachdem sie ihre Beziehung erstmals öffentlich gemacht hatten. Auch Travis' Bruder Jason Kelce (36) und dessen Ehefrau Kylie Kelce werden seitdem öfter mit unter die Lupe genommen. Für die dreifache Mama ist die Aufmerksamkeit von Taylors Fans eine neue Erfahrung. Denn obwohl ihr Mann ein bekannter Footballspieler ist und sie so das Leben als Berühmtheit kennt, verkehrte Kylie bis jetzt in anderen Kreisen als Popikone Taylor. Während eines Interviews in der "Today"-Show wurde die Spielerfrau nun darauf angesprochen, was sie von der Beziehung zwischen Taylor und Travis hält. "Im Grunde sind wir glücklich, wenn Travis glücklich ist", erklärt Kylie und fügt hinzu: "Wir freuen uns für ihn und feuern ihn an. Wir alle haben eine wundervolle Zeit miteinander."

Schon im Juni 2023 fingen Taylor und Travis an, miteinander zu turteln, aber erst Monate später machten sie ihre Beziehung öffentlich. Viele NFL-Fans kritisierten die Verbindung und hielten das alles für einen ausgeklügelten PR-Stunt. Schon damals stand Kylie ihrem Schwager Travis und Taylor bei. Auf sehr diskrete Art und Weise likte sie Posts auf Instagram, die diese Gerüchte um Taylor widerlegten. Schon damals erntete Kylie dafür viel Anerkennung von Taylors Fans. "Kylie ist eine Queen!" schrieb ein Fan auf der Plattform X, während ein weiterer postete: "Wir lieben es, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen." Auch ihr Zuspruch im aktuellen Interview lässt die Swifties jubeln. "Kylies Worte zeigen, wie viel Unterstützung Taylor und Travis von ihrem innersten Kreis bekommen. Kylie Kelce ist die Beste!" ist mehrfach im Netz zu lesen.

Anscheinend ist es für Kylie aber immer noch ein bisschen ungewohnt, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Im Interview witzelte sie über ihr erstes Date mit Ehemann Jason. "Ich bin so froh, dass es davon keine Foto-Beweise gibt", meinte sie grinsend. Die beiden hatten einen etwas holprigen Start: Der Ex-NFL-Spieler ist nämlich während des Dates einfach eingeschlafen! Auf die Frage, warum sie ihm damals dennoch eine zweite Chance gegeben habe, antwortete sie: "Wir hatten uns bis dahin so unglaublich toll unterhalten! Und am nächsten Tag hat er sich auch aus tiefstem Herzen entschuldigt, also hab ich noch mal ein Auge zugedrückt."

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliott und Wyatt (u.) und Bennett (o.)

