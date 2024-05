Grund zur Sorge? Hacker stehlen online Taylor-Swift-Tickets!

Das sorgte für großen Aufruhr bei den Fans von Taylor Swift (34)! Mit ihrer "The Eras"-Tour löste der Popstar einen regelrechten Hype aus. Besonders, dass der Superstar auch nach Europa und sogar Deutschland kommt, freut die Fans sehr – sie wollten unbedingt an die begehrten Tickets kommen! Davon wollen nun offenbar auch Kriminelle profitieren – wie RTL berichtet, sollen Hacker versucht haben, Tickets auf der Plattform Eventim zu stehlen! Sie sollen versucht haben, sich unautorisierten Zugang in Konten des Veranstaltungsanbieters zu verschaffen. Damit wollten sie sich wohl Karten für die Tour aneignen und diese dann für teures Geld weiterverkaufen.

Eventim gibt aber Entwarnung – das Vorhaben der Hacker sei vorwiegend gescheitert. "Die Zahl der unautorisierten Weiterverkäufe befindet sich im niedrigen zweistelligen Bereich", lautet es auf der Website. Es sei schnell erkannt worden, was die Kriminellen vorhaben, weswegen ihr Verhalten zum großen Teil unterbunden werden konnte. Damit konnten auffällige Transaktionen rückgängig gemacht und das Geld der Käufer zurückerstattet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Hacker die Informationen der Konten aus dem Darknet bekommen haben und nicht etwa von internen Quellen von Eventim.

Taylors Fans können also aufatmen und sich auf die bevorstehenden Konzerte in Deutschland freuen. Dem steht nun offenbar nichts mehr im Wege. Im Interview mit Time Magazine machte die Sängerin bereits deutlich, dass sie alles daran setzen werde, kein Konzert ausfallen zu lassen: "Ich weiß, dass ich auf die Bühne gehe, egal ob ich krank, verletzt, mit gebrochenem Herzen, unzufrieden oder gestresst bin. [...] Wenn jemand eine Karte für meine Show kauft, werde ich sie spielen, es sei denn, es gibt eine Art von höherer Gewalt."

Taylor Swift, Sängerin

Taylor Swift im Januar 2024

