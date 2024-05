Taylor Swift soll mit diesem berühmten König verwandt sein!

Ist Taylor Swift (34) etwa nicht nur die Königin der Popwelt? Die Sängerin soll royale Wurzeln haben. Das Ahnenforschungsportal My Heritage ist einer Fährte auf der Spur – laut der Seite ist die "Love Story"-Interpretin mit dem berüchtigten französischen Regenten Ludwig XIV., auch als Sonnenkönig bekannt, verwandt. Um ein nahes Familienmitglied handelt es sich bei dem Royal aber nicht. Eine Darstellung, die The Sun vorliegt, zeigt: Taylor soll die achtfache Cousine elften Grades von Ludwig sein – damit trennen die beiden Persönlichkeiten 27 Generationen.

Das soll nicht das einzige berühmte Familienmitglied von Taylor sein. Ancestry bringt den Popstar in einer Pressemitteilung mit einer berühmten Poetin in Verbindung: Emily Dickinson (✝55) soll ihre Cousine sechsten Grades sein. "Swift und Dickinson stammen beide von einem englischen Einwanderer aus dem 17. Jahrhundert ab. Er soll Swifts neunter Urgroßvater und Dickinsons sechster Urgroßvater gewesen sein. Er war wahrscheinlich ein Siedler aus Windsor, Connecticut", heißt es.

Berühmte Verwandtschaft hin oder her – Taylor ist auf dem Popthron die unangefochtene Nummer eins. Mit ihrem aktuellen Album "The Tortured Poets Department" bricht sie derzeit ihre eigenen, zuvor aufgestellten Rekorde – die Veröffentlichung ist bisher das meistverkaufte Album des Jahres 2024. Die Musikerin selbst kann ihr Glück kaum fassen, wie sie auf Instagram schreibt: "Ich bin sprachlos. Ich bin völlig überwältigt von der Liebe, die ihr diesem Album entgegengebracht habt. 2,6 Millionen [Verkäufe], meint ihr das wirklich ernst? Danke, dass ihr zugehört, gestreamt und 'Tortured Poets' in eurem Leben willkommen geheißen habt."

imagebroker.com Gemälde des Sonnenkönigs Ludwig XIV.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

