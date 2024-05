Machine Gun Kelly schwärmt von Travis Kelce und Taylor Swift

Machine Gun Kelly (34) und Trippie Redd (24) lieferten sich einen hitzigen Wettkampf: Die beiden Musiker waren zu Gast in der neuen Folge der YouTube-Talkshow "Hot One Versus", in der sie sich gegenseitig brenzlige Fragen stellen mussten. Bei jeder unbeantworteten Frage sollten die Rapper einen scharfen Chicken-Wing essen. Dabei stellte sich heraus: Der Rapper hat eine Menge Liebe übrig für seinen Freund Travis Kelce (34) und dessen Freundin Taylor Swift (34): "Taylor ist eine Heilige und sehr nett zu mir, und Travis ist mein Bruder!"

Wie kam es dazu? Trippie Redd stellte MGK vor die brenzlige Aufgabe, drei gemeine Dinge über die Freundin seines Kumpels Travis Kelce aufzuzählen. "Meine Damen und Herren, ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, dass ich mich mit dieser Fanbase anlege!", antwortete ihm MGK und bezog sich dabei auf Taylors Fans, die sich als "Swifties" bezeichnen. Der Rapper betonte danach mehrfach, wie freundlich Taylor sei und nahm einen Chicken-Wing. "Küsse doch auch ihre Füße, wenn du schon dabei bist", neckte ihn Trippie Redd.

MGK und Travis kennen sich schon seit der Highschool, da sie zusammen in einem Vorort von Cleveland aufwuchsen. Erst im November 2023 hatte MGK einen Auftritt im Podcast "New Heights" von Travis und Jason Kelce (36). Dort wurde der Rapper per FaceTime zugeschaltet und unterbreitete Travis ein Angebot: Er würde dem Football-Star eine Million Dollar bieten, wenn dieser von seiner Mannschaft, den Kansas City Chiefs, zu den Cleveland Browns wechseln würde.

