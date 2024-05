Taylor Swifts Schwiegermama in spe liebt ihr neues Album!

Donna Kelce ist anscheinend ein riesiger Fan von Taylor Swift (34)! Bei einem Event in Las Vegas spricht die Mutter von Travis Kelce (34) mit People über das erst kürzlich erschienene Album seiner Freundin Taylor. Wie der Rest der Welt konnte es auch Donna kaum erwarten, die neue Musik des Popstars endlich zu hören: "Ich habe mir das ganze Album angehört, und zwar den ganzen Morgen lang, als es veröffentlicht wurde." Gegenüber dem Online-Magazin zieht sie ihr Resümee und kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich war einfach sehr beeindruckt. Sie ist eine sehr talentierte Frau, und ich denke, es ist wahrscheinlich ihre beste Arbeit."

Das war es aber noch nicht mit dem Lob an ihre Schwiegertochter in spe. Als Donna die Frage gestellt bekommt, ob sie Taylor irgendwelche Ratschläge zum Älterwerden geben würde, entgegnet sie: "Sie braucht meinen Rat nicht. Ich hoffe eher, dass sie mir Ratschläge geben wird." Klingt ganz so, als hätte sich zwischen Donna und Taylor während der vergangenen NFL-Saison – in der die Frauen gemeinsam Travis und die Kansas City Chiefs anfeuerten – eine enge Freundschaft entwickelt.

Dass Donna mal in solch hohen Tönen über Taylor sprechen würde, hätte die Sängerin zu Anfang ihrer Beziehung mit Travis wohl nicht erwartet. Als die Mutter des Profi-Footballers im Oktober zu Gast in der "Today Show" war, wurde sie nach einem gemeinsamen Nachmittag mit Taylor in der VIP-Box im Football-Stadion befragt. Relativ unbeeindruckt entgegnete Donna darauf nur mit einem: "Es war okay."

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Donna Kelce und Taylor Swift im September 2023

