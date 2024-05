Was steckt hinter Florence Welch und Taylor Swifts Song?

Mit Taylor Swifts (34) neuem Studioalbum "The Tortured Poets Department" öffnet sich ein riesiges Feld an Interpretationsmöglichkeiten. Sängerin Florence Welch (37) ist an dem Song "Florida!!!" beteiligt – sie kommt Swifties zur Hilfe, indem sie erklärt, was hinter dem Track steckt. "Ich hatte diese Idee im Kopf, was passiert, wenn die Entscheidungen, die du getroffen hast, dich langsam einholen. Du wirst mit Konsequenzen konfrontiert und die Umstände haben dich nicht dorthin gebracht, wo du sein wolltest. Also will man einfach fliehen", erklärt sie im Gespräch mit Vogue. "Und wo geht man hin, wenn man alles hinter sich lässt, sich neu erfindet und einfach mit der Umgebung verschmelzen möchte? Nach Florida!", fügt die "You Got The Love"-Interpretin hinzu.

Die Frontsängerin von Florence & The Machine sei sich der großen Welle, die auf das Album folgte, nicht bewusst gewesen. "Es gibt da dieses große Musikphänomen Taylor – und dann ist da die Taylor, mit der ich Zeit im Studio verbracht habe, die so süß und bodenständig ist", schwärmt Florence im weiteren Gespräch. Die beiden hätten sehr viel Spaß während der gemeinsamen Zusammenarbeit gehabt.

Könnte sich das Bandmitglied vorstellen, den Popstar auf seiner "Eras"-Tour für einen Bühnenauftritt zu besuchen? Die Sängerin scheint nicht abgeneigt zu sein. "Wenn ich es tun würde, dann wäre es eine Überraschung", kündigt sie an. Mehr möchte sie jedoch nicht verraten – Tourbesucher können demnach nur abwarten, ob sie das Duo diesen Sommer zusammen auf der Bühne sehen werden.

Florence Welch von Florence & The Machine im Mai 2022 in Burbank

Taylor Swift, Sängerin

