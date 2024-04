So bodenständig feiert Russell Crowe seinen 60. Geburtstag!

Am 7. April hat Russell Crowe (59) allen Grund zum Feiern: Er wird 60 Jahre alt. Im Interview mit Daily Telegraph verrät der Regisseur nun, wie er seinen Ehrentag verbringen wird. Aktuell dreht der Schauspieler einen Film namens "Nürnberg" in Ungarn, weswegen er seinen Geburtstag in aller Ruhe am Set verbringen wolle. "Ich drehe immer noch in Budapest, also werde ich wahrscheinlich Dialoge überarbeiten und mich auf die kommenden Szenen vorbereiten", erklärt Russell und fügt hinzu: "Ich habe keine Pläne."

Seit März laufen die Dreharbeiten zu dem besagten Drama in Budapest auf Hochtouren – Russell und Rami Malek (42) spielen dabei die beiden Hauptrollen. Und das, obwohl der gebürtige Neuseeländer noch im vergangenen Jahr in Erwägung gezogen hatte, seine Schauspielkarriere aufzugeben. "Ich werde mir Ridley Scott (86) zum Vorbild nehmen: Er entdeckt in seiner Arbeit immer noch neue Dinge", erklärte er und fügte hinzu: "Oder ich höre einfach auf und Sie werden nie wieder etwas von mir hören. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich tun werde. Das sind zwei sehr valide Möglichkeiten."

Doch nicht nur beruflich scheint es für Russell bestens zu laufen – auch privat hat der "Gladiator"-Darsteller offenbar das große Los gezogen. Inzwischen geht er seit über vier Jahren mit seiner Partnerin Britney Theriot gemeinsam durchs Leben. Aktuell kursieren sogar hartnäckige Gerüchte darüber, dass das Paar sich heimlich verlobt haben könnte. Laut Daily Mail wurde die Beauty nämlich vor wenigen Wochen mit einem großen Klunker am Ringfinger gesichtet...

Getty Images Russell Crowe, Schauspieler

Getty Images Russell Crowe und Britney Theriot im November 2022

