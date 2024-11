Russell Crowe kritisierte das "Gladiator"-Drehbuch stark

Russell Crowe (60) geriet während der Dreharbeiten zum Film "Gladiator" aus dem Jahr 2000 in einen heftigen Streit mit Regisseur Ridley Scott (86). Am Set des monumentalen Epos kam es zu Spannungen, als Russell sich weigerte, eine bestimmte Szene zu spielen, die er für völlig unsinnig hielt. Der Schauspieler soll Ridley angeschrien und seiner Frustration freien Lauf gelassen haben. "Das Drehbuch ist Schund!", soll er wütend gerufen haben. Trotz dieser Auseinandersetzung gelang es dem Team, den Film erfolgreich abzuschließen.

Der Kern des Streits war laut Filmstarts.de die berühmte Rede, die Russells Charakter Maximus Decimus Meridius im Kolosseum hält. In dieser Szene richtet sich Maximus an Kaiser Commodus mit den legendären Worten: "Mein Name ist Maximus Decimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens ..." ⁣Russell fand diese Zeilen lächerlich und wollte sie zunächst nicht sprechen. Zu Ridley und Drehbuchautor William Nicholson sagte er: "Aber ich bin der beste Schauspieler der Welt, also kann ich auch mit diesem Schund-Drehbuch eine großartige Leistung erbringen." Schließlich stimmte er zu, die Szene zu drehen, und sie wurde zu einem der Höhepunkte des Films. Schon in der Vergangenheit hatte Russell über die Dreharbeiten gesprochen und enthüllte dabei, dass er fast von einem Tiger getötet wurde.

Trotz der Schwierigkeiten während der Dreharbeiten führte "Gladiator" zu Russells internationalem Durchbruch und brachte ihm den Oscar als bester Hauptdarsteller ein. Der Film wurde ein weltweiter Erfolg und festigte Russells Status als Hollywood-Star. Obwohl er und Ridley während der Produktion aneinandergerieten, arbeiteten sie später wieder zusammen, etwa in Filmen wie "Ein gutes Jahr" und "Robin Hood". Russell, bekannt für seine intensive Hingabe an seine Rollen, gilt als einer der talentiertesten Schauspieler seiner Generation. Sein Perfektionismus führt manchmal zu Konflikten am Set, doch die beeindruckenden Ergebnisse sprechen für sich. Bei der Fortsetzung "Gladiator II", die am 21. November erscheint, übernimmt Paul Mescal (28) seine Rolle.

United Archives GmbH Russel Crowe und Djimon Houndsou in "Gladiator" (2000)

Getty Images Ridley Scott, Regisseur

