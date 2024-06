Gewusst? Russell Crowe sollte in "Herr der Ringe" mitspielen

Russell Crowe (60) wäre um ein Haar als Aragorn in Der Herr der Ringe über die Bildschirme geflimmert! Der 60-Jährige traf sich mit dem "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson (62), um die ikonische Rolle in der berühmten Filmtrilogie zu spielen. Ihr Gespräch führte jedoch dazu, dass der Schauspieler nicht mehr mitmachen wollte. In einem British GQ-Videointerview gesteht er, es bis heute nicht zu bedauern: "Nein, eigentlich habe ich es nicht bereut." Er vermutet, dass die Wahl nicht durch Peter getroffen wurde: "Ich hatte das Gefühl, dass das Studio diese Entscheidung getroffen hat, nicht der Regisseur".

Das Telefonat mit dem berühmten Kopf hinter der erfolgreichen Buchverfilmung kam dem Darsteller sehr komisch vor. Er spürte damals, dass er nicht die erste Wahl für diesen Job war. "Ich habe mit Peter Jackson am Telefon gesprochen und er hat nicht die Art von Dingen gesagt, die Regisseure zu einem sagen, wenn sie wirklich versuchen, einen für das Projekt zu gewinnen." Russell hatte den Eindruck, dass er für die Rolle eigentlich schon jemand anderen im Hinterkopf hatte. Von daher wollte er der unausgesprochenen Wunschbesetzung nicht in die Quere kommen. Der Star ergänzt, dass sie beide als Neuseeländer aus dem gleichen Umfeld kommen: "Es gab also eine Nuance in diesem Gespräch, die andere Leute vielleicht nicht hören." Der Regisseur besetzte schließlich Viggo Mortensen (65) in der kultigen Rolle als Aragorn, wodurch dieser zum absoluten Fanliebling wurde.

Russell kehrt bei der lang ersehnten Fortsetzung von "Gladiator" leider nicht in seine Paraderolle als Maximus Meridius zurück. Für diese wurde er 2001 mit dem Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet. Der irische Schauspieler Paul Mescal (28) wird als Protagonist in dem kommenden Film "Gladiator II" zu sehen sein. Bei den Dreharbeiten scheint er in seiner Rolle schon vollkommen aufzugehen! An seiner Seite spielt ein echtes Staraufgebot, unter anderem bestehend aus Pedro Pascal (49) und Joseph Quinn (31).

Viggo Mortensen als Aragorn in "Der Herr der Ringe"

ActionPress Russell Crowe bei "Gladiator In Concert", 2018

