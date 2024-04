Melanie Müllers Freund vor den Augen ihres Ex verurteilt!

Melanie Müller (35) sorgte in der Vergangenheit ordentlich für Furore! Nun scheint es ihr ihr Partner gleichzutun. Laut RTL wurde Andreas Kunz zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt. Seit mehreren Jahren ist er der Lebensgefährte der Ballermann-Sängerin. Dem 54-Jährigen wird Computerbetrug vorgeworfen, weswegen er sich vor Gericht verantworten musste. Anscheinend habe er mit betrügerischer Absicht mehrere Vollstreckungsbescheide gegen eine juristische Person und deren Geschäftsführer als Gesamtschuldner erwirkt. Die Hauptforderungen betrugen sich auf 125.000 und 200.000 Euro. Diese Forderungen seien jedoch frei erfunden gewesen. Andreas ist es noch möglich, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Obwohl er einer Freiheitsstrafe entgangen ist, addiert sich die Geldstrafe zu einer Gläubigerforderung von rund 5,7 Millionen Euro.

Am zweiten Verhandlungstag des öffentlichen Prozesses war unter anderem Melanie Müllers Ex-Freund Mike Blümer mit seiner neuen Freundin Katharina Kahmann anwesend. Laut RTL habe sich das Paar die Verhandlung mit leichter Schadenfreude angesehen. "Mich hat interessiert, wie er sich hier gibt“, äußerte sich Mike und fügte hinzu: "Er tut mir eigentlich leid. Er hat während der Verhandlung einen immer röteren Kopf bekommen.“ Seine Hoffnung sei es, dass sich "bei der Staatsanwaltschaft noch mehr Geschädigte melden" würden. Er selbst und seine Partnerin hätten bereits ebenfalls Erfahrungen mit Andreas machen müssen.

Melanie musste sich bereits mehrmals selbst vor Gericht antworten. Unter anderem soll die 35-Jährige bei einem ihrer Konzerte den rechten Arm gehoben und "Sieg Heil" gerufen haben. Diese Tat war auf Video aufgezeichnet worden. "Der Angeschuldigten liegt zur Last, in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2022 in Leipzig als Sängerin auf einer Veranstaltung öffentlich von der Bühne aus mehrfach den sogenannten 'Hitlergruß' in Richtung des Publikums gezeigt zu haben", erklärte ein Polizeisprecher.

Getty Images Mike Blümer und Melanie Müller, November 2017

Getty Images Melanie Müller im November 2017 in Leipzig

