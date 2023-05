Melanie Müller muss wegen Hitlergruß vor Gericht!

Das hat Konsequenzen für Melanie Müller (34). Die Blondine hat sich als Schlagersängerin und als Reality-TV-Sternchen einen Namen gemacht. Doch ihr eigentlicher Erfolg wird mittlerweile von vielen negativen Schlagzeilen überschattet: Ihr wurde immer wieder Verbindungen zum rechten Milieu nachgesagt. Wegen ihrer nationalsozialistischen Haltung wurde sie sogar eines Fußballstadions verwiesen. Doch das ist nicht alles: Gegen Melanie wurde wegen des Zeigens des Hitlergrußes Anklage erhoben!

Wie Bild berichtet, spitzt sich die Lage für die Schlagersängerin jetzt zu: Die Polizei beruft sich auf Videos, die die 34-Jährige auf einer Bühne zeigen. In den Clips soll zu sehen sein, wie das Publikum immer wieder den rechten Arm in die Höhe reckt und "Sieg Heil" ruft – und Melanie tut es ihnen gleich. "Der Angeschuldigten liegt zur Last, in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2022 in Leipzig als Sängerin auf einer Veranstaltung öffentlich von der Bühne aus mehrfach den sogenannten 'Hitlergruß' in Richtung des Publikums gezeigt zu haben", erklärte der Polizeisprecher. Das sei Beweis genug gewesen, um Anklage gegen den Realitystar zu erheben.

Auch im vergangenen Dezember waren Videos von Melanie aufgetaucht, die sie unter den Zuschauern bei einem Free-Fight-Kampf zeigen. Dort soll sich auch Steffen S. befunden haben, der der Rocker- und Hooligan-Szene angehören soll. Damals hatte die einstige Dschungelkönigin die Vorwürfe von sich gewiesen – jetzt kommt sie allerdings nicht mehr so leicht davon.







