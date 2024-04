"Peaky Blinders"-Star Sophie Rundle ist wieder schwanger!

Was für eine wundervolle Nachricht für alle Fans der britischen Dramaserie Peaky Blinders: Sophie Rundle erwartet ihr zweites Kind! Das verkündet die Schauspielerin jetzt in einem neuen Posting auf Instagram. Auf dem Selfie trägt sie ein Kleid mit rosa Blümchen und hat ihre linke Hand liebevoll auf ihren schon recht stattlichen Babybauch gelegt. Der Text zu dem Foto lautet: "Mitten in meinem Mama-Cass-Trimester." Dazu fügt sie eine Reihe von Emojis hinzu: eine schwangere Frau, ein weißes Herz, eine Babyflasche, einen Teddybär und eine winkende Hand. Die Unterschrift spielt zudem auf das Lied an, das sie im Hintergrund des Bildesabspielt. "Baby i'm Yours" lautet der Song von Cass Elliot.

Die Fans der "The Midnight Sky"-Darstellerin sind ganz aus dem Häuschen. Sie überschwemmen die Kommentare unter dem Foto regelrecht mit roten Herz-Emojis. Ein Fan schreibt voller Begeisterung: "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch! Das sind ja wundervolle Nachrichten!" Ein anderer Fan kommentiert: "Du siehst so wunderschön aus! Wir vermissen dich, Sophie!" Ein Supporter, der Sophie offensichtlich aus "Peaky Blinders" kennt, in welcher sie die Rolle der Ada Shelby spielt, scherzt: "Ein neues Mitglied der Familie Shelby! Ich lieb's!"

Das neue Baby wird schon das zweite Kind von Sophie und ihrem Partner Matt Stokoe sein. Ihr erstes gemeinsames Kind ist ein kleiner Junge, der bereits 2021 geboren wurde. Seinen Namen hat sie allerdings nicht verraten. Auch auf den vielen süßen Fotos der Mama und ihres Sprösslings verbirgt sie die Identität des Kleinen mit niedlichen Emojis über seinem Gesicht. Die Schauspielerin und ihr Partner sind bereits seit 2016 ein Paar und haben 2021 angeblich heimlich geheiratet, wie Daily Mail damals berichtete.

