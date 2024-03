Cillian Murphy kehrt für neuen "Peaky Blinders"-Film zurück!

Cillian Murphy (47) wird im neuen Peaky Blinders-Film mitspielen! Das bestätigt jetzt offiziell der Schöpfer der Serie in einem Gespräch mit BirminghamWorld. Steven Knight verrät auf der Premiere seiner neuen Show "This Town", was sich viele bislang nur erhofft hatten. "Er wird auf jeden Fall wieder dabei sein", merkt der Filmregisseur an und gibt obendrein preis, wann es mit den Dreharbeiten endlich losgehen wird – und zwar bereits in diesem Jahr! "Wir drehen den Film im September. Ganz in der Nähe in Digbeth!", plaudert der Macher der Serie aus.

Diese Neuigkeit lässt vor allem die Fanherzen höher schlagen und sie können ihre Begeisterung nicht länger verstecken. "Ich bin froh, ihn wieder in der Rolle in dem Film zu sehen! Das wird gut werden!", schwärmt ein Bewunderer auf Instagram und ein weiterer fügt voller Freude hinzu: "Ich bin so aufgeregt! Diese Nachricht hat meinen Tag gerettet!" Daraufhin folgen zahlreiche weitere Kommentare, die dem Schauspieler einen Haufen Lob zusprechen oder den kommenden Streifen bejubeln.

Bereits nach der Oscar-Zeremonie vor wenigen Tagen kam Cillian auf das Thema seiner "Peaky Blinders"-Rolle zu sprechen. "Ich meine, es war eine zehnjährige Periode in meinem Leben, […] aber ich habe immer das Gefühl, dass wir weitermachen müssen", ließ er die Zeit, in der er den Hauptcharakter Tommy Shelby verkörperte, Revue passieren. Außerdem erwähnte er in einem "Desert Island Discs"-Interview im Februar, dass er sich durchaus vorstellen könne, wieder in seine frühere Serienrolle zu schlüpfen. "Ich habe immer gesagt, dass ich dabei sein werde, wenn [Steven] Knight ein Drehbuch abliefert, […]. Wenn wir den 50-jährigen Tommy Shelby sehen wollen, lasst uns das machen!", schwärmte der 47-Jährige. Dies macht er nun im kommenden Film wahr.

Anzeige Anzeige

ActionPress Luca (Adrien Brody) und Tommy (Cillian Murphy) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy bei den Oscars 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Cillian für den "Peaky Blinders"-Film zurückkehrt? Klasse! Ich freue mich riesig. Na ja. Ich bin leider nicht so begeistert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de