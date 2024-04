"Gefragt – Gejagt" ehrt Quizprofi Klaus Otto Nagorsnik (†68)

Am Donnerstag wurdebekanntgegeben, dass Klaus Otto Nagorsnik im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Diese Meldung schockierte die Fans des "Gefragt – Gejagt"-Stars, der seit 2014 Teil der beliebten Show war. Allerdings können sich die Zuschauer über einen kleinen Trost freuen. Ab dem 13. Mai werden neue Folgen der Quizshow ausgestrahlt, in denen der gelernte Bibliothekar noch zu sehen sein wird. Wie ARD in einer Pressemitteilung verrät, wurden diese Episoden vorproduziert und sollen nun im Gedenken an den Münsterländer veröffentlicht werden.

In der Stellungnahme kommt auch Alexander Bommes (48) zu Wort. "Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst. Die Jagd wird auch für ihn weitergehen", würdigt der Moderator von "Gefragt – Gejagt" seinen TV-Kollegen. Genauere Informationen, wie zum Beispiel die Todesursache, gibt der Sender nicht bekannt. Als Jäger war es Klaus' Aufgabe, den Kandidaten in der Quizshow das Leben schwer zu machen. Trotz dieser Aufgabe war der Autor bei den Zuschauern aufgrund seines Charmes und beeindruckenden Wissens sehr beliebt.

Auf Instagram widmete Quiz-Europameister Sebastian Klussmann dem Verstorbenen berührende Worte: "Ich werde dich wahnsinnig vermissen. Mach's gut, mein lieber KO. Quiz oben schon mal weiter." Dazu postete er ein Selfie, auf dem er dem älteren Mann einen Kuss auf den Hinterkopf gibt. Die beiden Jäger kannten sich schon vor "Gefragt – Gejagt". Der sogenannte "Besserwisser" schrieb in seinem Nachruf, dass er Klaus 2013 für die Show empfohlen hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Bommes 2018 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Instagram / sebastianklussmann Sebastian Klussmann und Klaus Otto Nagorsnik, "Gefragt – Gejagt"-Jäger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de