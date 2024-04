"Gefragt – Gejagt"-Star Klaus Otto Nagorsnik ist gestorben

Traurige Nachrichten: Klaus Otto Nagorsnik ist gestorben. Der "Gefragt – Gejagt"-Star ist im Alter von 68 Jahren verstorben, wie der Sender ARD bekanntgibt. Nähere Informationen zu den Umständen gibt es bislang nicht. ARD macht lediglich öffentlich, dass die Fernsehbekanntheit überraschend verstorben sei. "Der plötzliche Tod von Klaus Otto Nagorsnik hinterlässt eine Lücke in der 'Gefragt – Gejagt'-Familie sowie in der gesamten Quiz-Community", heißt es bisher.

Kollegen von Klaus melden sich bereits zu Wort. "Wir sind tief erschüttert über den Tod von Klaus Otto Nagorsnik. Unser Bibliothekar hat 'Gefragt-Gejagt' über viele Jahre mitgeprägt. Wir verdanken ihm unzählige spannende und unterhaltsame Abende. Das Publikum hat ihn geliebt. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und dem Team von 'Gefragt – Gejagt'", sagt ARD-Koordinator Frank Beckmann. Auch Moderator Alexander Bommes (48) bekundet sein Beileid: "Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst."

Klaus Otto war als Quizmaster bekannt – er nahm mehrmals erfolgreich an der Deutschen Quizweltmeisterschaft teil. Seit 2014 war er Teil des beliebten Formats "Gefragt – Gejagt" und er trat hier in der Rolle des Jägers gegen die Kandidaten an. In seinem Ruhestand arbeitete er als Bibliothekar in der Stadtbücherei Münster, wo er jetzt eine große Lücke hinterlassen wird.

