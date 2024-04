Regisseur Laurent Cantet stirbt im Alter von nur 63 Jahren!

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Der französische Regisseur Laurent Cantet ist im Alter von nur 63 Jahren verstorben! Das bestätigt seine Agentin Isabelle de Patellière nun der französischen Zeitung Le Monde. Gegenüber dem Magazin gibt sie die schrecklichen Neuigkeiten bekannt: "Er ist heute Morgen in Paris an einer Krankheit gestorben." Weitere Details zu den Todesumständen des Filmemachers wurden nicht publik gemacht.

Der plötzliche Tod des Franzosen löst bei seinen Bewunderern tiefste Trauer aus. Unter diversen Beiträgen auf Instagram, die von dem Tod des Regisseurs berichten, füllen sich die Kommentarspalten mit Trauerbekundungen. So schreibt ein Fan unter den Post der großen französischen Zeitschrift Liberatión beispielsweise: "Wie traurig ist das denn! Er war doch so begabt." Auch unter dem Beitrag eines anderen französischen Mediums teilt ein User seine Anteilnahme: "Das sind so traurige Nachrichten!"

Mitte der 1980er-Jahre studierte Laurent Film am Institut des Hautes Études Cinématographiques. Das erste Mal machte er mit seinem Spielfimdebüt "Human Ressources" im Jahr 1999 von sich reden: Der Streifen wurde mit zwei Césars ausgezeichnet. Mit diesem Film wurde Laurents Durchbruch als erfolgreicher Regisseur geebnet. Mit dem Film "The Class" feierte Laurent im Laufe seiner Karriere dann den größten Erfolg. 2008 erhielt der Regisseur für den herausragenden Film die Goldene Palme in Cannes.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laurent Cantet, französischer Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images Laurent Cantet, Regisseur

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de