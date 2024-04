Gilles Marini und seine Frau Carole feiern 25 Jahre Ehe!

Ist die Liebe nicht schön? Für Gilles Marini (48) und seine Partnerin Carole mit Sicherheit! Der Schauspieler und die Beauty hatten sich im Jahr 1999 das Jawort gegeben und später zwei Kinder auf der Welt begrüßt – 2024 sind sie bereits seit 25 Jahren miteinander verheiratet. Dieses romantische Ereignis feiern die beiden aktuell mit einem Urlaub auf der karibischen Trauminsel Jamaika. Vorliegende Aufnahmen zeigen den gebürtigen Franzosen und seine Gattin bei erholsamen Spaziergängen an der Sandals South Küste oder beim Turteln im Meer. Anlässlich ihres gemeinsamen Vierteljahrhunderts lassen es sich die Turteltauben sichtlich gutgehen!

Auf Social Media widmete die Frau des Sex and the City-Darstellers ihrem Liebsten ein paar romantische Worte. "Ich erinnere mich, als mein Opa mir sagte: 'Wenn du jemanden wirklich liebst, wirst du es nicht nur mit deinem Herzen wissen, du wirst es tief in deinen Knochen spüren, etwas, ohne das du nie sein willst', jetzt verstehe ich, was er gemeint hat", schrieb Carole Anfang April auf Instagram und teilte ein Video von gemeinsamen Momenten mit Gilles. "Meine Liebe... Ich liebe dich", antwortete er ganz romantisch auf Französisch.

Gilles ist bereits seit über 20 Jahren im Schauspielbusiness unterwegs. Seinen ersten großen Erfolg feierte er 2008 mit seiner Rolle in der Romantikkomödie um Sarah Jessica Parker (59) alias Carrie Bradshaw und ihren drei Freundinnen. Er verkörpert Dante (40), den sexy Nachbarn und die Beinahe-Affäre von Samantha Jones, gespielt von Kim Cattrall (67). Des Weiteren war er unter anderem in den Serien "2 Broke Girls" und "Devious Maids" zu sehen.

Schauspieler Gilles Marini und seine Frau Carole

Gilles Marini bei der "Sex and the City: Der Film"-Premiere 2008

