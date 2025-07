Andrea Kiewel, Horst Lichter und Co: Das verdienen ZDF-Köpfe

Markus Lanz (56), Horst Lichter (63) und Andrea Kiewel (60) zählen zu den bekanntesten Gesichtern des ZDF – und das spiegelt sich auch in ihren Gehältern wider. Wie Prisma jetzt berichtet, zeigen die neuesten Gehaltszahlen des Senders eindrucksvoll, wie viel Geld die Top-Moderatoren 2025 verdienen. So bekommt Markus Lanz mit 1,9 Millionen Euro pro Jahr am meisten, gefolgt von Horst Lichter mit 1,7 Millionen und Oliver Welke (59) mit 1,18 Millionen Euro. Auch Jan Böhmermann (44) und Johannes B Kerner (60) liegen mit über 600.000 Euro im oberen sechsstelligen Bereich, während Giovanni Zarrella (47), der sich in den letzten Jahren als beliebter TV-Entertainer etabliert hat, rund 300.000 Euro jährlich erhält.

Besondere Aufmerksamkeit verdient Andrea Kiewel, die seit mehr als zwei Jahrzehnten den beliebten ZDF-Fernsehgarten moderiert. Laut Recherchen der Welt am Sonntag erhält sie für ihre Arbeit etwa 400.000 Euro im Jahr, was rund 20.000 Euro pro Sendung entspricht. Für die auftretenden Künstler im Fernsehgarten fällt die Vergütung hingegen deutlich geringer aus. Diese bekommen laut t-online eine festgeschriebene Aufwandsentschädigung von 750 Euro pro Auftritt – inklusive eines großen Werbeeffekts durch die hohe Reichweite der Sendung. Trotz der vergleichsweise geringen Gage profitieren die Künstler von der enormen Sichtbarkeit in der Sommer-Show.

Auch Horst Lichter, gefeierter Fernsehkoch und bekannt aus der ZDF-Trödelshow Bares für Rares, begeistert seit über einem Jahrzehnt zahlreiche Zuschauer mit seinem unverwechselbaren Charme. Doch sein Weg ins Fernsehen war kein geplanter Karriereschritt, sondern eher ein glücklicher Zufall: In den 1990er-Jahren besuchte ein Kamerateam des WDR sein Restaurant und öffnete ihm die Tür ins Fernsehen. Moderatoren wie Horst sind damit nicht nur bekannte Gesichter, sondern auch wichtige Marken des ZDF. Ihre Persönlichkeit und Authentizität machen sie unverzichtbar für den Sender und sorgen für Millionen von Zuschauern.

Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014

Getty Images Markus Lanz, Moderator

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter bei "Bares für Rares"

