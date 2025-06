Wer zahlt Kiwis wöchentliche Flüge zum "ZDF-Fernsehgarten"?

Die beliebte Moderatorin Andrea Kiewel (60) musste am vergangenen Sonntag beim ZDF-Fernsehgarten ersetzt werden. Grund war der gesperrte Luftraum über Israel, ihrer Wahlheimat, was ihr die Anreise zum Studiogelände in Mainz unmöglich machte. Stattdessen sprangen Joachim Llambi (60) und Lutz van der Horst (49) für Andrea ein und erklärten den Zuschauern: "Das Wichtigste ist, ihr geht es so weit gut." Im Netz haben die wöchentlichen Flugreisen der Moderatorin schnell für Diskussionen gesorgt. Viele fragten sich, ob die dabei anfallenden Kosten aus Rundfunkbeiträgen finanziert werden. Das ZDF stellte inzwischen klar: "Andrea Kiewel lebt in Israel. Die An- und Abreise nach Mainz ist ihre Privatangelegenheit."

Normalerweise pendelt die Moderatorin jedes Wochenende zwischen Israel und Deutschland, um die Sendung in Mainz zu moderieren. Nach Stellungnahme des ZDF ist klar, dass weder der Gebührenzahler noch der Sender selbst die Kosten für Andreas wöchentliche Reisen trägt, sondern die Moderatorin selbst. Schon 2020 offenbarte sie in einem Bild-Interview: "In der 'Fernsehgarten'-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe."

Andrea spielt schon seit 25 Jahren eine zentrale Rolle im "ZDF-Fernsehgarten" und gehört damit zu den konstantesten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen. Ihre Entscheidung, in Israel zu leben, traf sie bereits vor vielen Jahren. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten hat sie sich ein Leben in Tel Aviv aufgebaut. Auch angesichts jüngster Ereignisse rund um den Konflikt in der Region bleibt sie ihrer Wohnsitzwahl treu, hat sich jedoch bislang nicht öffentlich zur politischen Lage geäußert.

Getty Images Andrea Kiewel, Moderatorin

Getty Images Andrea Kiewel, "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin, Mai 2009

