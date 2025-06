Semino Rossi zieht im "ZDF-Fernsehgarten" Fan-Spott auf sich

Schlagersänger Semino Rossi (63), bekannt für seine romantischen Balladen, sorgte am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten unfreiwillig für Aufsehen. Der Star, der seinen neuen Song "Magische Momente" zum Besten gab, verpasste beim Start seines Auftritts den richtigen Einsatz. Während die Worte "Magische Momente" aus den Lautsprechern erklangen, bewegte Semino seine Lippen nicht synchron dazu, sondern klatschte lediglich in die Hände und ließ sein Mikrofon ungenutzt. Der Moment blieb vor allem den Zuschauern vor den Fernsehern nicht verborgen und löste in sozialen Netzwerken eine Welle an Kommentaren aus.

Besonders auf der Plattform X erntete der Künstler Häme für den Playback-Patzer. Kommentare wie "Playback direkt verkackt" und "Das wäre mir peinlich" zeigten dabei wenig Nachsicht. Viele Nutzer kritisierten generell das Playback-Singen im "Fernsehgarten", das oft Diskussionen anstößt, wenn es zu solchen Fehltritten kommt. Trotz der Online-Kritik blieb der Patzer vor Ort in Mainz anscheinend unbemerkt. Die Zuschauer der Liveshow tanzten unbeeindruckt Discofox und feierten den Auftritt des Sängers.

Der Schein des stets gut gelaunten Musikers trügt. Vor rund zwei Jahren kämpfte er mit schweren Depressionen, wie er vor einigen Monaten erstmals öffentlich offenbarte. "Ich bin in ein Loch gefallen, so tief, das wünsche ich niemandem. Weil ich viel zu viel in zu kurzer Zeit gemacht hatte. Das passiert mir nie wieder", erzählte der Sänger damals der Apotheken Umschau. Um sich selbst zu schützen, nahm sich der gebürtige Argentinier eine Auszeit, zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und suchte professionelle Hilfe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Semino Rossi, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Semino Rossi, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Semino Rossi, Dezember 2024