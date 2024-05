Keine Rückkehr: Andrea Kiewel liebt das Leben in Tel Aviv!

Für Andrea Kiewel (58) ist eine Rückkehr nach Deutschland keine Option! Seit Jahren lebt die "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin gemeinsam mit ihrem Ehemann in ihrer Wahlheimat Israel. Trotz der angespannten Lage vor Ort und der Bedrohungen durch den Krieg in Gaza kann sie sich keinen besseren Wohnort vorstellen. "Ich lebe in Israel, weil ich das will. Hier bin ich zu Hause. Als Jüdin, als Ost-Berlinerin, als Mensch, als Andrea", betont sie im Interview mit t-online und fügt hinzu: "Und selbst jetzt, in diesen schweren und komplizierten Monaten, finde ich Wärme und Liebe bei meiner Familie und meinen Freunden hier."

In den vergangenen Jahren ist Tel Aviv zu ihrer Heimat geworden. Dass die Liebe zu diesem Ort jemals erlöschen wird, glaube Andrea nicht. "Hier nicht zu sein, ist keine Option für mich. Mein Andrea-Herz schlägt hier, das von Kiwi im 'ZDF-Fernsehgarten'", erklärt die 58-Jährige im Interview. Für die sonntägliche Unterhaltungsshow im TV reist Andrea jedoch gern nach Deutschland: Seit 24 Jahren führt die Moderatorin nun schon durch die Sendung und freut sich jedes Jahr aufs Neue auf die Sommer-Show. "Seit dem 4. Juni 2000 ist jeder Sommer ein Sommermärchen für mich. Ach, es kann nichts Schöneres geben", schwärmt Kiwi, wie sie in der Sendung liebevoll genannt wird.

In den über 20 Jahren Moderationsgeschichte sind Andrea schon einige amüsante, aber auch fragwürdige Momente mit dem Publikum im Live-TV widerfahren. Die Blondine ist dafür bekannt, auch gern mal mit den Zuschauern zu interagieren – doch das nutzte einer im Publikum schamlos aus. Bei einer Ausgabe im vergangenen Jahr legte Andrea scherzhaft den Arm um einen Mann aus den Zuschauerreihen und er wagte es doch tatsächlich, der 58-Jährigen in dieser Situation an den Po zu fassen.

Getty Images Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"

Zengel, Dirk / ActionPress Andrea Kiewel beim "ZDF Fernsehgarten"

