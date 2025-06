Andrea Kiewel verkündet Verlobung live im "Fernsehgarten"

Andrea Kiewel (60) hat am Sonntag beim ZDF-Fernsehgarten für eine kleine Sensation gesorgt. Die Moderatorin, die aufgrund von Reisebeschränkungen in ihrer Wahlheimat Israel zuvor eine Sendung aussetzen musste, kehrte sichtlich gut gelaunt auf die Mainzer Bühne zurück. Die große Überraschung folgte gleich zu Beginn. "Und wer auf gute Nachrichten wartet: Sie hat JA gesagt!", verkündete sie strahlend und präsentierte einen funkelnden Ring an ihrem Finger. Die Geste wurde von einer liebevollen Kusshand begleitet, die sie in Richtung ihres Partners sandte: "Hallo Cheri, I love you."

Laut Berichten soll sich Andrea vor einigen Wochen in Tel Aviv verlobt haben. Dort lebt sie seit 2017 und teilt ihr Leben mit einem israelischen Partner, der als Elitesoldat tätig ist. In ihrer Autobiografie "Meist sonnig" beschreibt sie ihn liebevoll als "Astronaut" und schildert, wie unterschiedlich ihre Welten sind, da sie nicht einmal dieselbe Sprache sprechen. Um die Verbindung zu vertiefen, nahm die 60-Jährige schon Hebräischunterricht. Nachdem die beiden seit Jahren ein Paar sind, läuten nun wohl endlich die Hochzeitsglocken.

In der Ausgabe des Fernsehgartens plauderte Andrea über die Verlobung und ihre Hochzeitspläne keine weiteren Details aus. Eingefleischte Fans der Show dürften sich jedoch bereits Hoffnungen machen – vor rund einem Jahr gab die Entertainerin nämlich ein großes Versprechen. Im Gespräch mit Hochzeitsplaner Froonck Matthée (57) kam ihr die zündende Idee. "Pass auf! Wir machen jetzt einen Deal: Sollte ich in diesem Leben jemals noch mal heiraten [...] und ich bin immer noch die Fernsehgärtnerin, dann mache ich das hier und du traust mich", meinte sie damals. Ob sie diesen Deal nun wirklich eingeht, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender via ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Kiewel, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Keuenhof, Rainer / ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin