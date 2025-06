Diese Gäste begrüßt Kiwi am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten"

Der ZDF-Fernsehgarten sorgt diesen Sonntag auf dem Mainzer Lerchenberg mit einer Discofox-Ausgabe für Stimmung. Nach turbulenten Wochen und dem Ausfall der Moderatorin Andrea Kiewel (60), die zu ihrem Moderationsjubiläum pausieren musste, lädt die beliebte Open-Air-Show erneut ein. Schlagerstars wie Semino Rossi (63), Fantasy, Anita Hofmann (48), voXXclub und Laura Wilde werden mit ihren Hits das Publikum animieren, wie das ZDF ankündigt. Auch Mitch Keller, Simone, Petra Frey, Leonard, Maria Voskania (37), Newcomerin Anna-Maria Zivkov sowie Joelina Drews (29), Achim Petry (50) und Lucas Cordalis (57) bringen musikalische Highlights.

Neben den musikalischen Acts bietet die Show eine Reise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Kiwi entdeckt in kurzen Beiträgen Kulinarik, Sport und Akrobatik dieser Länder. Auf kulinarische Gaumenfreuden bereiten die Spitzenköche Silvio Germann, Julia Komp und Richard Rauch die Zuschauer vor. Sportlich wird es mit der akrobatischen Einlage des Schweizer Duos Noëmi und Nicolas Kuran-Pellegatta, die als Weltmeister im Rock’n’Roll-Akrobatik eine beeindruckende Performance präsentieren werden. Auch das Publikum vor Ort wird wieder eingeladen, das Tanzbein zu schwingen – natürlich im Discofox-Rhythmus.

Schon jetzt dürfen sich Fans auf die kommende Ausgabe am 6. Juli freuen. Unter dem Motto "Girlpower" begrüßt Andrea Kiewel dann Gäste wie Moderatorin und Sängerin Inka Bause (56), Popsängerin Loi sowie Schlagerstars wie Annemarie Eilfeld (35), Safiya und Alina. Doch an diesem Sonntag bleibt die große Tanzfläche des Fernsehgartens in Discofox-Manier das Highlight. Für Kiwi dürfte es eine Rückkehr mit viel Schwung und Freude werden, die sie sicherlich wieder mit ihrem typischen Elan und Charme begleiten wird.

Andrea Kiewel, "Fernsehgarten"-Star

Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014

Inka Bause, Moderatorin

