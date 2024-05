Überglücklich: HealthyMandy teilt erste Fotos von ihrem Sohn

HealthyMandy und FitnessOskar durften am Freitag ihren kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Für das Influencer-Pärchen war die Geburt eine sehr emotionale Angelegenheit. Nun geben sie erste Einblicke in die Zeit im Krankenhaus und teilen Bilder von ihrem Neugeborenen. Auf einem Instagram-Foto hält die frischgebackene Mama ihr kleines Baby in den Armen und lächelt stolz in die Kamera. Der Nachwuchs, dessen Name noch nicht bekannt gegeben wurde, trägt einen weißen Body mit grauen Sprenkeln und gestreifte Söckchen. Seine Mutter präsentiert sich ganz gemütlich in einer Umstandsleggings und einem weißen Top auf ihrer heimischen Couch.

Bereits am Sonntag konnten die stolzen Eltern mit ihrem Baby das Krankenhaus verlassen. Darüber sind die beiden überglücklich. Zu den Bildern schreibt Mandy: "Eigentlich wäre heute der geplante Kaiserschnitt gewesen. [...] Gott sei Dank ist aber alles gut gegangen. Jetzt genießen wir erst einmal das Wochenbett." Dass die Familie ihre Zeit zu Hause wertschätzt, beweist auch ein weiteres Foto aus ihrem Post. Es zeigt den neuen Papa, wie er mit dem Kleinen auf dem Sofa liegt und ihm liebevoll den Kopf küsst.

Die Geburt ihres Sprösslings ist für Oskar und Mandy ein wahres Wunder. Im Dezember 2022 hatte das Paar seinen Sohn Rio verloren. Er war mit viereinhalb Monaten an einer Autoimmunerkrankung verstorben. Kürzlich erklärte die 29-Jährige, dass sie nie über seinen Tod hinwegkommen würde. "Rio wird für uns alle immer ein Teil sein, [...] er wird niemals in Vergessenheit geraten", offenbarte sie in einer Instagram-Fragerunde. Die Fitness-Influencer haben deshalb auch vor, mit ihrem Zweitgeborenen offen über diesen Schicksalsschlag zu sprechen.

