Mahnende Worte: HealthyMandy appelliert an Kim Virginia

Auf Social Media dominiert im Moment ein Thema: die Stillgeburt von Kim Virginia Hartung (30). Verschiedene Influencer äußerten sich bereits zu dem hochsensiblen Thema – wobei einige nicht so ganz an die Wahrheit von Kims Worten glauben. Nun meldet sich auch HealthyMandy (30) dazu, die Kims Umgang mit dem Thema in der Öffentlichkeit kritisch zu sehen scheint. "Es geht hier allerdings um sehr, sehr, sehr sensible Themen: Schwangerschaft, Gewalt in der Schwangerschaft und Totgeburt. Und meiner Meinung nach wird das überhaupt nicht besonders gehandhabt, vor allem öffentlich. Und das macht mich einfach richtig wütend", teilt sie in ihrer Instagram-Story mit. Mandy wünscht sich einen anderen Umgang damit und appelliert: "Ich wünsche mir, dass diese Themen in Zukunft respektvoller behandelt werden. Ich bin selbst eine verwaiste Mama und hatte fast zwei Jahre einen Kinderwunsch, und ich finde, diese Themen sind einfach kein Unterhaltungsthema."

Mandy selbst zweifelt ebenfalls an den Erzählungen von Kim: "Ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach mal handfeste Beweise liefert und sagt: 'Hier ist ein Ultraschall, hier ist mein Mutterpass', oder, das klingt nicht schön, aber sie muss ja auch eine Geburtsurkunde haben. Sie muss das alles nicht teilen, aber sie gibt den Leuten immer wieder irgendwelche kleinen Infos, schneidet Dinge an, und dann ist es natürlich so, dass die Leute spekulieren. Und auch ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich ehrlich gesagt an dieser Schwangerschaft zweifle." Wie viele andere werde sie aus Kims Erklärungen und Statements nicht schlau. Stunden zuvor teilte die 30-Jährige eine Reihe von fünf Videos, in denen sie sich ausführlich zu den Vorwürfen, die ihr gemacht werden, äußerte. Aufgeklärt fühlten sich danach aber die wenigsten – so auch Mandy: "Das war überhaupt nicht aussagekräftig."

Mandy und ihr Mann Oskar (34) erlitten im Jahr 2022 einen schlimmen Schicksalsschlag, als ihr Sohn Rio nur fünf Monate nach seiner Geburt verstarb. Der Kleine kam mit einer seltenen Autoimmunkrankheit auf die Welt und musste die wenigen Monate seines Lebens dauerhaft im Krankenhaus verbringen. Trotz der überwältigenden Trauer nach ihrem Verlust gab das Paar nicht auf: Heute sind Mandy und Oskar stolze Eltern eines weiteren Sohnes.

Collage: Instagram, Instagram Collage: HealthyMandy und Kim Virginia Hartung

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Instagram / healthy_mandy Mandy Brobeck und ihr Mann Oskar mit ihrem Sohn im Mai 2019