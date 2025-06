HealthyMandy in Sorge: Sohn leidet an hartnäckigem Husten

Social-Media-Star HealthyMandy (30), bürgerlich Mandy Brobeck, gibt auf Instagram Einblicke in eine schwierige Zeit mit ihrem Sohn. In einer Story erzählt sie, dass der Junge seit mittlerweile vier bis fünf Wochen unter hartnäckigem, trockenem Husten leidet. Besonders die Nächte seien belastend, da der Husten ihm den Schlaf raube. "Es nervt ihn nachts und lässt ihn einfach nicht schlafen", berichtet die Influencerin sichtlich erschöpft. Obwohl die Beschwerden zunächst harmlos wirkten, suchen sie und ihr Mann nun doch einen Kinderarzt auf, da es einfach nicht besser wird.

Zu Beginn hatten Mandy und ihr Mann keine großen Sorgen, da sie vermuteten, dass es sich lediglich um eine Allergie handeln könnte. Diese Einschätzung basierte unter anderem auf Informationen von ChatGPT, die sie zu dem Thema eingeholt hatten. Doch mittlerweile lässt die andauernde Erkrankung die Eltern nicht mehr los. "Es ist einfach frustrierend, wenn man nichts tun kann und es einfach nicht weggeht", schildert sie die Situation. In ihrer Story zeigt sie zudem kurze Clips, in denen man den quälenden Husten des Jungen hört und die Situation dadurch noch greifbarer wird.

Mandy nutzt ihre Reichweite auf Social Media regelmäßig, um private Einblicke zu geben, und erhält oft viel Zuspruch von ihren Followern. Die Influencerin, die mit ihrer offenen Art eine treue Fanbase aufgebaut hat, versucht trotz der Belastung, positiv zu bleiben, wirkte aber in ihrer Story deutlich erschöpft. Die Unterstützung ihrer Online-Community dürfte ihr in dieser Situation sicher guttun. Ihre Ehrlichkeit in Bezug auf die Herausforderungen des Elternseins hat sie in der Vergangenheit schon öfter dazu gebracht, wertvolle Tipps von anderen Eltern zu bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und ihr Sohn im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Fitness-Influencerin

Wie findet ihr es, dass Mandy ihre Sorgen um ihren Sohn öffentlich auf Instagram teilt? Ehrlich und authentisch! Es hilft anderen, ähnliche Situationen besser zu verstehen. Vielleicht etwas zu privat, das sollte lieber innerhalb der Familie bleiben. Ergebnis anzeigen