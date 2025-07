Vor drei Jahren geboren: HealthyMandy erinnert an Rio (†)

HealthyMandy (30), die als Social-Media-Star bekannt ist, hat in einer emotionalen Instagram-Story an ihren Sohn Rio erinnert, der vor drei Jahren geboren wurde und viel zu früh verstarb. Unter Tränen sprach sie darüber, wie sie morgen seinen dritten Himmelsgeburtstag begehen wird. "Ich glaube, ihr merkt selbst, dass es mir in letzter Zeit einfach sehr, sehr schwerfällt, über dieses Thema zu sprechen", sagte sie sichtlich bewegt. Dennoch wolle sie die Erinnerung an Rio bewahren und trotz des Schmerzes weitermachen. "Ich weiß, dass Rio nie gewollt hätte, dass Mama und Papa traurig sind", fügte sie hinzu.

Trotz der tiefen Trauer betonte die Influencerin, wie wichtig es sei, weiterzuleben und auch Freude zu empfinden. "Ich bin eine verwaiste Mama, mein Sohn lebt in uns weiter, er wacht über uns!" schrieb sie an ihre Community. Dabei teilte sie, dass es sie manchmal übermannt, wie etwa an besonderen Tagen wie Rios Geburtstag, und sie Angst vor Panikattacken habe. Gleichzeitig will sie Betroffenen Mut machen: "Jeder Mensch muss seinen Weg finden, um irgendwie weitermachen zu können! An alle verwaisten Mamas: Ihr seid nicht alleine!" Auch die Geburt eines sogenannten Regenbogenbabys, das nach einem Verlust zur Welt kommt, könne den Schmerz nicht vollständig heilen.

HealthyMandy teilt ihre Erlebnisse und Emotionen regelmäßig mit ihren Fans, um auf familiäre Schicksale aufmerksam zu machen und Betroffenen Trost zu spenden. Privat ist Mandy seit einigen Jahren glücklich verheiratet. Ihre offene Art, selbst über tiefgründige und schwer greifbare Themen ehrlich zu sprechen, hat ihr eine starke Community eingebracht, die sie in den Kommentaren als "tapfer" und "stark" beschreibt. Ihr Einsatz und ihr Umgang mit der Trauer zeigen, wie sehr sie auch auf Instagram als Inspiration für viele dient.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio (†)

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

Anzeige Anzeige