Sohn schläft im Elternbett: HealthyMandy verteidigt sich

HealthyMandy (30), die erfolgreiche Social-Media-Persönlichkeit, und ihr Ehemann FitnessOskar (34) sind im Mai 2024 Eltern geworden und genießen seitdem das Leben mit ihrem kleinen Sohn, den sie liebevoll "Popps" nennen. In den sozialen Medien gab Mandy kürzlich Einblicke in eine private Entscheidung, die viele Diskussionen auslöste: Ihr Sohn schläft immer noch bei ihnen im Bett. Auf Instagram wurde sie gefragt, wie sie mit negativen Kommentaren dazu umgeht. Ihre Antwort war eindeutig: "Als ob ich meinen Sohn nicht bei uns schlafen lassen würde, nur weil jemand dazu eine andere Meinung hat. Wir fühlen uns wohl dabei, wir schlafen jede Nacht neben ihm und niemand anderes. Daher ist das unsere Entscheidung."

Das Statement wurde von einem herzerwärmenden Foto begleitet, das eine Zeichnung ihres Sohnes zeigt. Darauf zu sehen ist ein Kind, das zwischen seinen Eltern im Bett liegt, mit dem erklärenden Text: "Die Zeichnung meines Sohnes von dem Gefühl 'Sicher'." Damit macht Mandy klar, dass für sie und ihren Mann die Nähe zu ihrem Kind oberste Priorität hat. Die Influencerin zeigt sich selbstbewusst und unbeeindruckt von kritischen Meinungen im Netz.

"Popps" ist Mandy und Oskars zweiter Sohn. Ihr erstes Kind Rio starb nur wenige Monate nach der Geburt an einer seltenen Autoimmunerkrankung. Bis heute nimmt der Kleine einen großen Platz im Herzen seiner Mama ein. "Mein geliebtes Kind. Wie jeden verdammten Tag habe ich an dich gedacht. Der 9. Dezember, ein Tag, bei dem ich mir so oft wünsche, dass es ihn niemals gegeben hätte", widmete Mandy Rio rührende Worte anlässlich seines zweiten Todestages.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio (†)

Anzeige Anzeige

Anzeige