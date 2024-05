HealthyMandy und FitnessOskar dürfen mit Baby nach Hause!

HealthyMandy und FitnessOskar schweben im Babyglück! Das Influencer-Paar durfte erst vor wenigen Tagen seinen gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Nun können Mandy und Oskar samt Sprössling die Wände im Krankenhaus gegen die heimischen vier Wände eintauschen. Auf Instagram teilen die frischgebackenen Eltern diesen für sie sehr emotionalen Moment in einem Clip mit ihren Followern. Sichtlich erleichtert und freudestrahlend läuft das Paar im Video Hand in Hand mit der Babyschale aus dem Krankenhaus. "Auf diesen Moment haben wir jahrelang gewartet", verkündet das Paar voller Glück unter dem Beitrag.

Die Anteilnahme ihrer Community unter dem Post ist riesig: Innerhalb weniger Stunden wird der Beitrag über 450.000 Mal gelikt. Zwischen Tausenden von Kommentaren reagieren auch zahlreiche Promis auf die tollen Neuigkeiten des Influencer-Paares. "Ich freue mich so unendlich für euch drei! Ihr habt so doll gekämpft und wurdet belohnt", kommentiert Neu-Mama Antonia Elena. Auch Ana Johnson (30) teilt ihr Mitgefühl und hinterlässt liebe Worte unter dem Post: "Diese Erleichterung in euren Augen. Wünsche euch nur das Beste!"

Für Mandy und Oskar ist es keine Selbstverständlichkeit, ihren Spross nach so kurzer Zeit getrost in den eigenen vier Wänden begrüßen zu können – denn die beiden haben einen schweren Leidensweg hinter sich. Ihr kleines Wunder ist bereits der zweite Nachwuchs für das Paar. Ende 2022 verloren die Fitness-Influencer ihren ersten Sohn Rio nur vier Monate nach seiner Geburt aufgrund einer unheilbaren Autoimmunerkrankung. Doch auch nach dem schweren Schicksalsschlag gaben die beiden nicht auf und kämpften unermüdlich für ihren Kinderwunsch. Im September vergangenen Jahres durften sie dann die freudige Nachricht verkünden: "Wir sind wieder schwanger. Wir können es immer noch nicht glauben, doch diesmal hat der Bluttest das Ergebnis bestätigt."

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, Influencer

