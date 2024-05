Unter einer Bedingung: Würde auch Kate Prinz Harry treffen?

Zwischen den Brüdern Prinz Harry (39) und Prinz William (41) scheint eine bittere Eiszeit zu herrschen. Das trifft wohl auch auf ihre Ehefrauen zu. So soll Harry keinen Kontakt mehr zu seiner Schwägerin und einstigen Freundin Prinzessin Kate (42) haben. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn Harry kehrt in wenigen Tagen nach Großbritannien zurück. Dass er seinen Vater König Charles (75) treffen wird, scheint fast sicher. Aber die Expertin Ingrid Sewerd glaubt, dass auch Kate sich bereit erklären könnte, den Herzog von Sussex zu treffen – aber nur unter einer Bedingung. "Wenn der König sie bittet, wird sie es tun, aber Charles, der so sensibel und verständnisvoll ist, wird seine verehrte Schwiegertochter wohl kaum um einen solchen Gefallen bitten", erklärt Ingrid gegenüber The Mirror.

Ingrid scheint allerdings der Meinung zu sein, dass Charles den Frieden eigentlich gerne wiederherstellen würde. Das erzählte auch Harry selbst, als er seinen Vater in seinem Buch "Reserve" zitierte. Nach einem heftigen Streit zwischen ihm und Bruder William soll der Monarch gesagt haben: "Bitte Jungs, macht meine letzten Jahre nicht zu einer Qual." Bisher scheinen Charles' Versuche, seine Söhne zu versöhnen, jedoch erfolglos geblieben zu sein. Vor allem der Thronfolger möchte wohl nicht auf seinen Bruder zugehen. "William hat bereits genug um die Ohren und kann den Stress nicht gebrauchen", erklärt Ingrid weiter.

Ob Kate wirklich die Kraft hat, sich mit Harry auseinanderzusetzen, ist allerdings fraglich. Immerhin zog sich die dreifache Mutter vor einigen Wochen aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem sie bekannt gemacht hatte, an Krebs erkrankt zu sein. Dabei schien ihr Verhältnis zu ihrem Schwager einst sehr eng gewesen zu sein. Zusammen mit William galten die drei als feste Einheit. Und genau diese Bindung soll Harry nun, Jahre nach dem Bruch, besonders vermissen. "Der Verlust von Kate war für Harry der zweite große Verlust nach dem seiner Mutter", erklärte der Experte Tom Quinn gegenüber The Mirror.

König Charles im April 2024

Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

