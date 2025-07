"Er war etwas wild": Boris Becker feierte mit Prinz Harry

Dass Boris Becker (57) und Prinz Harry (40) sich kennen, ist kein Geheimnis – doch wie gut sie sich tatsächlich verstanden, verrät der frühere Tennisstar nun in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Dabei ließ er eine überraschende Anekdote aus seinen Begegnungen mit dem britischen Royal verlauten. "In jüngeren Jahren war er etwas wild. Er zog um die Häuser in London", erzählt Boris über den Herzog von Sussex. Die beiden trafen sich mehrfach im Nachtleben der Metropole, wo sie offenbar locker ins Gespräch kamen. "Ich kann das nachempfinden, wenn man in jungen Jahren so berühmt ist", ergänzt der Wimbledon-Sieger. Auch eine besondere Gemeinsamkeit zwischen ihnen betonte er augenzwinkernd: "Dazu sind wir beide rothaarig. Das verbindet auch."

Neben den ausgelassenen Nächten verband Boris und Harry auch die Nähe zur britischen Königsfamilie, die offenbar ein Faible für Tennis hat. Boris war bereits zu Lebzeiten von Prinzessin Diana (✝36) bei einer Vielzahl von Spielen in der Royal Box der Turniere in Wimbledon gesehen worden. Er erinnert sich daran, wie herzlich die verstorbene Prinzessin war. Auch später, während Harrys Kindheit und Jugend, blieb Boris in London ein gern gesehener Gast und lernte zahlreiche Mitglieder der royalen Familie kennen – darunter auch Herzogin Meghan (43), die spätere Frau von Prinz Harry, und König Charles (76). Besonders betonte Boris den Respekt, den er für die verantwortungsvolle Aufgabe der Royals empfindet.

Boris Becker ist seit Jahrzehnten eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Tennis und ein echter Weltstar. Doch trotz seines internationalen Ruhms scheint er auch im kleinen Kreis stets den Draht zu Gleichgesinnten gesucht zu haben. Seine Begegnungen mit Harry dürften von beidseitigem Verständnis geprägt gewesen sein. Zwar machte der Herzog von Sussex im Laufe der Jahre Schlagzeilen mit seiner unkonventionellen Art, doch genau das scheint ihm Boris nicht nur nachzusehen, sondern zu schätzen. Beide Männer kennen den Preis und die Herausforderungen, die ein Leben in der Öffentlichkeit mit sich bringt.

Getty Images, Getty Images Collage: Boris Becker und Prinz Harry

Getty Images Boris Becker mit Prinz William , 2012

Getty Images Boris Becker mit König Charles, 2014