Hier zeigten Prinz William und seine Kate süße Zuneigung

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) begrüßten Anfang der Woche zusammen mit der britischen Königsfamilie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und seine Frau Brigitte (72). Der Staatsbesuch dürfte für viele Royal-Fans aber zur Nebensache geworden sein, denn während König Charles (76) und der Politiker zur Begrüßung ein wenig plauderten, kam es laut Hello! zwischen William und Kate zu einem selten vertrauten Moment. Die Prinzessin von Wales drehte sich lächelnd zu ihrem Mann und legte ihm dann liebevoll die Hand auf den Rücken. Auch wenn es nur dezent war – derartige kleine Gesten sind bei den Royals eher eine Seltenheit.

Dabei machte William nie ein Geheimnis daraus, wie sehr er seine Frau bewundert. Als Kate im Januar Geburtstag feierte, nutzte der Thronfolger die Gelegenheit, um seiner Frau eine herzliche Liebeserklärung zu machen. Unter einem Instagram-Post schrieb er: "An die unglaublichste Ehefrau und Mutter. Die Stärke, die du im letzten Jahr gezeigt hast, war bemerkenswert. George (11), Charlotte (10), Louis (7) und ich sind so stolz auf dich. Alles Gute zum Geburtstag, Catherine. Wir lieben dich." Der zweite Satz bezog sich dabei auf die Krebserkrankung, mit der die 43-Jährige vergangenes Jahr kämpfte. Ein Schicksalsschlag, der die Familie wohl zusammenschweißte.

Der Staatsbesuch des französischen Präsidenten hatte deshalb eine große Bedeutung für Kate. Wie The Mirror berichtete, nahm die dreifache Mutter an dem großen Staatsbankett teil – dabei handelt es sich um das erste Bankett, seit sie ihre Krebsdiagnose vergangenes Jahr öffentlich machte. Und der Auftritt glückte ihr problemlos: Kate erschien der Tradition folgend in einer langen Robe aus fließendem roten Stoff. Dazu trug sie eine blaue Schärpe und eine funkelnde Tiara – so ist es bei royalen Banketts üblich. Die Fotografen begeisterte sie zudem mit einem strahlenden Lächeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Ankunft von Emmanuel Macron in London, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in in Tobermory, Schottland, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett, Juli 2025