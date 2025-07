Prinzessin Kate nimmt überraschend an Staatsbankett teil

Prinzessin Kate (43) nimmt heute Abend überraschend am Staatsbankett zu Ehren des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und seiner Frau Brigitte (72) teil. Das berichtet Mirror. Die glamouröse Veranstaltung findet in der historischen St. George's Hall von Schloss Windsor statt und wird von König Charles (76) und Königin Camilla (77) ausgerichtet. Es ist das erste Mal seit ihrer Krebsdiagnose, dass die Prinzessin von Wales an einem solchen Dinner teilnimmt, bei dem königliche Damen traditionell Tiaren und Abendkleider tragen. Noch vor wenigen Tagen war unklar, ob Kate anwesend sein würde, doch der Kensington-Palast bestätigte kurz vorab ihre Teilnahme, ebenso wie die ihres Mannes Prinz William (43).

Bereits am Morgen hatten Kate und William den französischen Präsidenten und die First Lady bei ihrer Ankunft in Großbritannien begrüßt. Die Gattin des Thronfolgers präsentierte sich dabei in einem eleganten Ensemble des französischen Modehauses Christian Dior, kombiniert mit Schmuck aus der Sammlung von Prinzessin Diana (✝36) und Queen Elizabeth (✝96). Die Begegnung war herzlich – Emmanuel ehrte Kate mit einem Handkuss, bevor er gemeinsam mit Charles in eine Kutsche stieg. Der Tag war geprägt von einer beeindruckenden Prozession durch Windsor, die die französisch-britische Freundschaft symbolisierte und bei der Truppen der britischen Streitkräfte sowie Musikkapellen die Gäste ehrten.

Die Teilnahme am Bankett bedeutet für Kate nicht nur eine Rückkehr zu einer offiziellen Pflicht, sondern markiert auch einen emotionalen Meilenstein nach ihrer Genesung. In der Vergangenheit hatte sie oft betont, wie herausfordernd die letzten Monate für sie waren. "Man denkt, man kann nach der Behandlung einfach wieder normal weitermachen, aber das ist tatsächlich unglaublich schwierig", schilderte sie erst vor wenigen Tagen gegenüber Daily Mail.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate beim Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Königin Camilla, Prinz William, König Charles, Emmanuel und Brigitte Macron