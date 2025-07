Britische Royals feiern zu Chappell Roans "Pink Pony Club"

Die britische Königsfamilie hat mit einer besonderen Geste den Abschluss des Pride Month gefeiert: Vor dem Buckingham Palace spielte die berühmte Coldstream Guards Band eine Blasmusik-Version von Chappell Roans (27) "Pink Pony Club", einem besonders bei der Queer-Community gefeierten Song. Ein Video der außergewöhnlichen Performance teilten König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal und wünschten ihren Followern einen fröhlichen Pride Month – eine neue Offenheit, über die sich zahlreiche Fans des Königshauses begeistert zeigten.

Die Aktion war Teil einer Reihe von Pride-Veranstaltungen, die in und um London stattfanden, darunter die "Pride in London"-Parade mit mehr als 35.000 Teilnehmern. Die Coldstream Guards, deren primäre Aufgabe der Schutz der Monarchie ist, hatten die gesamte Woche über während der Zeremonien des Wachwechsels Pride-Musik gespielt. Neben "Pink Pony Club" war auch eine Version von ABBAs "Dancing Queen" zu hören, wie die britische Armee in den sozialen Medien mitteilte. Online vermuteten Fans der Royals, dass besonders William (43) und Kate (43), die für ihre moderne Sichtweise bekannt sind, hinter der Aktion stecken. "Das ist definitiv der Einfluss von William und Kate. Sie sind das Königspaar, das ein modernes Land braucht", schrieb ein Nutzer auf TikTok.

Chappells "Pink Pony Club" ist für viele Fans der 27-jährigen Sängerin, die sich selbst als lesbisch bezeichnet, längst mehr als nur ein Song – er wurde zur Hymne der queeren Community. Mit seinem poppigen Sound und der Geschichte einer jungen Frau, die ihre konservative Heimat verlässt, um sich in Los Angeles als Tänzerin frei zu entfalten, trifft der Track einen Nerv. Chappell, die selbst in einem Trailerpark in Missouri aufwuchs, verbindet darin eingängige Melodien mit einer kraftvollen Botschaft von Selbstakzeptanz und Freiheit. So feiert die queere Szene den Song als mutigen Ausdruck von Identität und Zugehörigkeit, der seit der Veröffentlichung 2023 bei kaum einem Pride-Event fehlen darf.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: König Charles III. und Chappell Roan

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

Getty Images Sängerin Chappell Roan bei der Met Gala im Mai 2025 in New York