Baby Nummer zwei: Bachelor-Zweite Mona Stöckli ist schwanger

Mona Stöckli (41) könnte momentan vermutlich nicht glücklicher sein! Nachdem sie 2013 bei Der Bachelor Jan Kralitschka (47) vergeblich die große Liebe gesucht hatte, fand sie diese kurz darauf in ihrem Partner Peter. Im Jahr 2018 erblickte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt. Wie Mona nun via Instagram verrät, ist Baby Nummer zwei schon unterwegs: "Unsere Tochter hatte sich so sehr ein Geschwisterchen gewünscht und ich hatte nach unserem Verlust vor zwei Jahren mit dem Thema abgeschlossen. Und dann kam die Überraschung."

In einem süßen Video ist zu sehen, wie Monas Tochter Clea von ihrem Geschwisterchen erfährt. Die Kleine bekommt einen handgeschriebenen Brief vorgelesen, in dem sie darüber informiert wird, dass weiterer Nachwuchs auf dem Weg ist."Ihre Reaktion war einfach mehr als süß und war mitunter einer der schönsten Momente – genau wie der ganz private Gender-Reveal-Moment, den wir ihr überlassen wollten", schwärmt Mona weiter zu dem niedlichen Beitrag und fügt hinzu: "Am meisten gefreut beim Lüften des Geheimnisses hat sich wohl der Papa, weil es ist ein Junge." Mona und ihr Freund Peter dürfen sich also über männliche Unterstützung freuen!

Dass Mona noch mal schwanger ist, hätte sie sich vermutlich selbst nicht mehr vorstellen können. Die ehemalige Bachelor-Zweitplatzierte hatte vor rund zwei Jahren ein Kind verloren. Auch die Schwangerschaft von Töchterchen Clea war nicht ohne. Die Kleine musste per Notkaiserschnitt zur Welt kommen. "Trotz finaler Not-Section kann ich von einer wundervollen und schönen Geburt sprechen und ich bin dir, Peter unendlich dankbar, mit wie viel Ruhe du an meiner Seite standest", schrieb sie damals im Netz.

Instagram / Ctr2uAqt3dE Ramona Stöckli, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

Instagram / ramonastoeckli Ramona Stöckli mit ihrer Tochter

