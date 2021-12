Mona Stöckli (39) ist überglücklich mit ihrem Partner! Nachdem die gebürtige Schweizerin im Jahr 2013 um das Herz von Bachelor Jan Kralitschka (45) gebuhlt und am Ende zur Überraschung vieler Fans nur den zweiten Platz belegt hatte, fand sie ihr Glück mit ihrem Peter. Die beiden sind inzwischen seit fast fünf Jahren ein Paar und scheinen auch heute noch bis über beide Ohren verliebt zu sein.

Auf Instagram gab die Reality-TV-Bekanntheit jetzt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben mit ihrem Liebsten. Mona überraschte ihre Fans mit einem niedlichen Pärchenfoto aus dem gemeinsamen Skiurlaub im österreichischen Obertauern. Das Foto diente aber auch einem besonderen Anlass: Ihr Peter hat heute Geburtstag. "Happy Birthday, Herzmensch", betitelte sie das Ganze. Auf dem Schnappschuss strahlt das Paar glücklich und zufrieden in die Kamera.

Ihren Urlaub scheinen Mona und Peter in vollen Zügen zu genießen. Neben leckerem Essen, das die 39-Jährige in ihrer Story präsentierte, gab es auch schon eine ordentliche Portion Abenteuer: Ihre Tochter Clea lernt während ihres Aufenthalts in Österreich offenbar das Skifahren. Mama Mona könnte wohl kaum stolzer auf die Dreijährige sein und teilte einen Schnappschuss der Kleinen im Schnee.

Instagram / ramonastoeckli Ramona Stöckli und ihr Freund Peter

Instagram / pet_ro Ramona Stöckli und ihr Partner Peter

Instagram / ramonastoeckli Ramona Stöcklis Tochter Clea

