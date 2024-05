Das bedeutet der Rauswurf der Niederlande für das ESC-Finale

Was bedeutet das für den diesjährigen Eurovision Song Contest? Heute findet das große Finale des musikalischen Spektakels in Malmö statt. Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass einer der Künstler, Joost Klein (26), aufgrund eines Vorfalles nicht teilnehmen wird – damit scheiden die Niederlande aus dem Wettbewerb aus. Inwiefern beeinflusst das die Show? "Alle Teilnehmer behalten ihre Nummer in der offiziellen Startreihenfolge. Es wird kein Lied an Position fünf geben", erklärt die EBU. Obwohl die Niederlande somit keine Punkte abstauben können, dürfen die Zuschauer des Landes dennoch am Voting teilnehmen.

Damit das alles auch reibungslos abläuft, müsse nun einiges an Planung kurzfristig umgeworfen werden. Die EBU müsse nun alle Telekommunikationspartner benachrichtigen, dass das Land aus dem Rennen sei und die Leitungen müssen für den Teilnehmer gesperrt werden. "Wir bitten darum, dass niemand versucht, für Song fünf zu stimmen. Sollte jemand versuchen, für Song fünf abzustimmen, werden seine Stimmen nicht gezählt", stellt die Rundfunkunion zudem klar. Trotz dessen, dass die Votes keinen Einfluss auf das letztliche Ergebnis haben, so können dennoch Kosten entstehen, sollte jemand versuchen, für die Niederlande abzustimmen.

Bereits bei den Proben für das Finale werden regelmäßig Jury-Abstimmungen durchgeführt. Die Jury jedes Landes besteht aus fünf Experten, welche ihre Punkte anhand der zweiten Generalprobe vergeben. Da Joost bereits an diesen nicht teilnahm, wurde er anhand seines Auftritts bei dem Halbfinale bewertet. Aufgrund seines Ausscheidens aus dem Wettbewerb rücken die Länder, die sich hinter ihm im Ranking befanden, nun einen Platz auf. Demnach werden die Punkte nun neu berechnet, wie die EBU bekannt gibt

Anzeige Anzeige

Getty Images Joost Klein, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Eurovision Song Contest 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Startnummer fünf nun einfach freigelassen wird? Ich finde es gut, so entsteht keine Verwirrung! Nicht so toll, die anderen Teilnehmer hätten einfach aufrücken können mit ihrer Nummer... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de