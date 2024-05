Neue Details: Ist das Grayson Murrays Todesursache (†30)?

Es kommt mehr Licht ins Dunkel. Am Samstag erschütterten tragische Nachrichten die gesamte Sportwelt: Grayson Murray ist im Alter von gerade einmal 30 Jahren verstorben. Vor wenigen Tagen bestätigte seine Familie in einem offiziellen Statement, dass der Golfspieler Suizid begangen hat. Nun gibt es wohl neue Erkenntnisse zu seiner genauen Todesursache: Laut Daily Mail soll Grayson an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein.

Wie das Newsportal berichtet, wurde die Polizei am Samstag um 10:49 Uhr zu dem Haus des 30-Jährigen in Palm Beach Gardens, Florida, gerufen, nachdem offenbar der Kohlenmonoxidalarm ausgelöst worden war. Laut der Zeugenaussage eines Nachbarn wird vermutet, dass Grayson seinen Land Rover in der Garage laufen ließ – und die Dämpfe und Abgase sich folglich in seinem Stadthaus ausbreiteten.

Grayson hatte sich bereits in jungen Jahren einen Namen als erfolgreicher Golfer gemacht. Von 2006 bis 2008 gewann er dreimal hintereinander die Callaway Junior World Championships und war der Bestplatzierte in seiner Altersgruppe. 2016 erhielt er eine Sponsoreneinladung zu dem Golfturnier Rex Hospital Open. Seine dortige Top-10-Platzierung verhalf ihm schließlich zum Durchbruch als Profigolfer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Grayson Murray und seine Verlobte Christiana im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Grayson Murray, Profigolfer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de