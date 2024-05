Familie bestätigt: Golfer Grayson Murray (†30) beging Suizid

Traurige Gewissheit im Fall Grayson Murray. Am Samstag wurde bekannt, dass der Golfer im Alter von 30 Jahren gestorben ist. Nun bestätigen seine Angehörigen, warum er so früh aus dem Leben schied. Die Golf-Organisation PGA Tour teilt auf X ein Statement seiner Familie, in dem es heißt: "Wir möchten uns bei der PGA Tour und der gesamten Golfwelt für die große Unterstützung bedanken, die wir erfahren haben. Das Leben war nicht immer einfach für Grayson und obwohl er sich das Leben genommen hat, wissen wir, dass er jetzt in Frieden ruht."

Die Angehörigen schreiben, dass sich Graysons Tod für sie unwirklich anfühle. Das Ganze sei ein purer Albtraum. "Wir haben so viele Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Aber eine: 'Wurde Grayson geliebt?' Ja. Von uns, seinem Bruder Cameron, seiner Schwester Erica, seiner ganzen weiteren Familie, von seinen Freunden, von seinen Mitspielern und – wie es scheint – von vielen von euch, die dies hier lesen", machen seine Eltern deutlich. Abschließend betonen sie, dass sie ihren Sohn sehr vermissen werden.

Grayson hatte sich kurz vor seinem Tod bei einem Golfturnier abgemeldet. Wie Foxnews berichtet, habe der Sportler in der Vergangenheit mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen gehabt. Zudem soll er sich wegen Alkoholmissbrauchs in Behandlung gegeben habe. Im Januar gab er an, seit mehreren Monaten nüchtern zu sein.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Grayson Murray und seine Verlobte Christiana, 2024

Getty Images Grayson Murray, April 2024



