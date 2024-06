Emotionale Gedenkfeier: Leben von Grayson Murray gewürdigt

Für den verstorbenen Golfspieler Grayson Murray gab es vor wenigen Tagen eine bewegende Gedenkfeier. Im vergangenen Monat verstarb der Sportler durch Suizid – seine Freunde und Familie kamen jetzt in einer Kirche zusammen, um in zu gedenken, wie Us Weekly berichtet. Erste Worte fand dort der amerikanische Eishockeyspieler Jaccob Slavin, der sich an ein vergangenes Gespräch erinnerte, in dem Grayson ihm einen Rat gab: "Er sagte zu mir: 'Das Leben auf der Erde ist ein Vorspiel für die eigentliche Party. Genießen wir die kurze Zeit, in der Jesus uns hierher gebracht hat, aber erkennen wir, dass er einen Zweck für uns hat, während wir hier sind.'"

Weitere emotionale Worte fand sein langjähriger Trainer und Freund Ted Kiegiel, der in seiner Rede bestätigte, dass Grayson Probleme mit Alkohol hatte: "Vom Frühjahr 2023 bis zum nächsten Jahr war Nüchternheit ein Teil von Graysons Leben. Als dieser Entzug für ihn stattfand, fiel wirklich ein Schleier von seinen Augen. Er war ein völlig anderer Mensch, er war in vollem Gange. Alles war in Ordnung in seinem Leben."

Ende Mai bestätigte seine Familie in einem offiziellen Statement, dass der Golfspieler Suizid begangen hat. Zu der genauen Todesursache gibt es wenige Informationen: Laut Daily Mail soll Grayson an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein. Wegen einer Zeugenaussage eines Nachbarn wird vermutet, dass der Sportler seinen Land Rover in der Garage laufen ließ und die Dämpfe und Abgase sich folglich in seinem Stadthaus ausbreiteten.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jaccob Slavin 2022

Getty Images Grayson Murray, Sportler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de