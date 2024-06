Ski-Star Jean Daniel Pession (28) verunglückt mit Freundin!

Es gibt traurige Nachrichten aus der Wintersportwelt. Wie Bild berichtet, verstarben der italienische Speed-Skirennfahrer Jean Daniel Pession und seine Freundin Elisa Arlian bei einem Bergunfall im Aostatal, Italien. Die beiden sollen am Samstag beim Besteigen des Berges Monte Zerbion 700 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Angehörige des Paares machten sich Sorgen und verständigten die Polizei, die sofort zur Suche ausrückte. Für Jean Daniel und Elisa sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen.

"Diese tragische Nachricht trifft Italiens Wintersport und vor allem das Geschwindigkeitsskifahren tief", teilte der italienische Wintersportverband Fisi in einer Pressemitteilung mit. "Präsident Flavio Roda und der gesamte Verband sprechen der Familie von Pession ihr Beileid zu diesem tragischen Unglück aus", heißt es in dem Statement weiter. Jean Daniel gehörte dem italienischen Nationalteam der Speedfahrer an. 2021 feierte er mit dem 15. Platz im Gesamtweltcup seinen größten Erfolg. Ein Jahr später nahm er an der Speedski-Weltmeisterschaft in Vars, Frankreich, teil – dort landete er auf dem 22. Rang. Seine Partnerin Elisa war bis zu ihrem Tod als Skilehrerin tätig.

Ihre Liebe zeigten Jean Daniel und Elisa auch regelmäßig im Netz. Auf den Instagram-Accounts der beiden sind zahlreiche Pärchenbilder zu finden. Unter anderem teilte Jean 2023 ein Foto, auf dem er seiner Elisa einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt. "Auf weitere hundert Jahre wie diese", wünschte er sich damals unter dem Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / jeandanielpession Jean Daniel Pession, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / jeandanielpession Jean Daniel Pession und Elisa Arlian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de