Königin Máxima strahlt in purpurrotem Samtkleid und Tiara!

Am Mittwochabend fand das Bankett für die Diplomatischen Korps im Königlichen Palast in Amsterdam statt, zu dem auch Königin Máxima (53) und ihr Gatte König Willem-Alexander (57) erschienen. Während der Monarch in seinem Frack und der Schärpe eine stattliche Figur machte, bezauberte seine Gattin in einem bodenlangen roten Samtkleid. Durch den kniehohen Schlitz in dem eng anliegenden Rock wurde der Blick auf ihre farbig passenden Schuhe freigegeben. Das Kleid schien je nach Licht die Farbe zu verändern: von einem dunklen Rot zu einem leuchtenden Pink. Die Tiara und der Schmuck strahlten zudem mit der Königin um die Wette.

Die Accessoires sind eine Besonderheit in der Schmucksammlung des Palasts: Die Königin trug nämlich ein Set bestehend aus einer Tiara, einer Kette und passenden Ohrringen. Die Rubine und Diamanten in der berühmten Ruby Peacock Tiara wurden im Jahr 1897 so gefasst, dass ein abnehmbarer Mittelteil entstand. Sowohl die Tiara als auch die Halskette sollen eine Pfauenfeder darstellen. Wie Hello! berichtet, gehört auch noch eine Brosche zu dem wertvollen Set, doch die scheint Máxima zu Hause gelassen zu haben.

Auch der erstgeborenen Tochter des königlichen Paares scheint der Modegeschmack ihrer Mutter zu gefallen. Erst vor einem Jahr hatte Prinzessin Catharina-Amalia (20) die Tiara zur Hochzeit vom jordanischen Kronprinzen getragen. Königin Máxima beweist immer wieder, wie viel Freude sie an Fashion hat. Im vergangenen Jahr wurde sie sogar zu einer Show von Designerin Iris van Herpen (40) eingeladen und erschien dort in einem für das Modehaus typischen Look: Das Kleid war bis zur Taille teilweise durchsichtig!

