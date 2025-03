Königin Máxima und Willem-Alexander strahlen auf Safari-Tour

Die niederländischen Royals entzücken ihre Fans mit niedlichen Schnappschüssen. Während ihres Staatsbesuchs in Kenia ließen sich König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53) bei einem Fototermin auf der Sanctuary Farm in Naivasha ablichten – und die Aufnahmen können sich definitiv sehen lassen! Auf den Bildern lässt sich erblicken, wie das Paar eng umschlungen in der Wildnis vor einer Giraffe und mehreren Zebras posiert.

Dabei sorgen vor allem ihre gewählten Outfits für das Shooting für einen Hingucker: Máxima trägt ein bodenlanges Kleid mit buntem Muster. Willem-Alexander präsentiert sich hingegen in einem eleganten Anzug in Beige mit gemusterter Krawatte. Den Aufenthalt in Afrika scheinen die Eheleute in vollen Zügen zu genießen: Die beiden strahlen auf den Bildern über das ganze Gesicht und wirken total ausgeglichen.

Am Dienstagmorgen wurden die Royals von Präsident William Ruto im Innenhof des State House in Empfang genommen – und schon dort bewies die 53-Jährige ihr gutes Gespür für Mode: Máxima erschien in einem rot-orangenen Kleid, mit dem sie alle Blicke auf sich zog. Das Highlight: Ihre Robe bestand aus einem eleganten Cape und bestickten Feder-Details. Mit einem farblich passenden Hut und dezentem Schmuck rundete sie den Look ab.

Anzeige Anzeige

MEGA Königin Máxima und König Willem-Alexander, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Máxima im März 2025

Anzeige Anzeige