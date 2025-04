Königin Máxima und Willem-Alexander tanzen mit Grundschülern

Königin Máxima (53) und König Willem-Alexander (57) genießen ihre gemeinsamen Auftritte. Am Donnerstag eröffnete das royale Paar gemeinsam mit Kindern das jährliche Sportfest "Koningsspelen". In einer Grundschule in Roosendaal tanzten und spielten sie zu diesem Anlass mit Grundschülern, um den Tag einzuläuten. Ein Video, das der Palast auf Instagram postete, zeigt, wie sie gemeinsam auf einer kleinen Bühne hin und her wippten. Außerdem ließen es sich die zwei Adeligen nicht nehmen, mit den Kindern Federball und Tauziehen zu spielen.

Die "Koningsspelen" finden traditionell kurz vor dem Geburtstag von Willem-Alexander statt, der in den Niederlanden am 27. April landesweit als "Koningsdag" gefeiert wird. In diesem Jahr wurde der Sporttag jedoch ausnahmsweise auf einen Donnerstag gelegt, um Maiferien und den Karfreitag zu berücksichtigen. Rund 1,3 Millionen Kinder aus 6.300 Grundschulen nehmen an dem Aktionstag teil. Das royale Paar schwärmt von den Ereignissen im Netz: "Gemeinsam frühstücken, Sport treiben und Spaß haben: Darum geht es bei den 'Koningsspelen'!"

Máxima und Willem-Alexander können sich momentan ein wenig zurücklehnen, denn ihre drei gemeinsamen Töchter sind inzwischen alle erwachsen. Prinzessin Catharina-Amalia (21) ist die Nummer eins in der Thronfolge und wird zurzeit an die königlichen Aufgaben herangeführt. Ihre erste alleinige Amtshandlung war eine Schiffstaufe im Februar. Laut Kurier brachte die Blondine diesen Job fehlerlos hinter sich und taufte das Boot auf den Namen "Den Helder".

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Máxima und König Willem-Alexander, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia bei einer Bootstaufe, Februar 2025

Anzeige Anzeige