Königin Máxima bezaubert in modischen Outfits in Kenia

Königin Máxima (53) der Niederlande und ihr Gatte Willem-Alexander (57) sind derzeit auf Staatsbesuch in Kenia. Am Dienstagmorgen wurden die Royals von Präsident William Ruto im Innenhof des State House in Empfang genommen. Schon während der Begrüßungszeremonie bewies Königin Máxima ihr Stilbewusstsein. Die 53-Jährige strahlte in einem rot-orangenen Kleid, das durch ein elegantes Cape und bestickte Feder-Details verschönert wurde. Abgerundet wurde ihr Look durch einen farblich passenden Hut und klassischen Silberschmuck.

Auch am Abend zog die gebürtige Argentinierin alle Blicke auf sich. Das niederländische Königspaar und das kenianische Präsidentenpaar traf sich zum Bankett im Staatshaus in Nairobi. Wie Bilder von Daily Mail zeigen, trug Máxima dabei eine elegante Kombination aus einer königsblauen Bluse und einem goldenen Rock mit floralem Muster. Dazu präsentierte sie die funkelnde niederländische Saphir-Krone, die einst Königin Emma von den Niederlanden gehörte.

Der Besuch in Kenia ist für Máxima nicht die erste Fernreise des Jahres. Bereits im Januar hatte die niederländische Monarchin heimlich ihre Heimat Argentinien besucht, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Ohne großes öffentliches Aufsehen hatte sie ihre Mutter besucht und genoss einige ungestörte Tage. Diese Reise war für Máxima von großer Bedeutung, da sie stets um enge Kontakte zu ihren Angehörigen bemüht ist.

Anzeige Anzeige

ActionPress Königin Máxima im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Ariane und Amalia, König Willem-Alexander, Königin Maxima und Prinzessin Alexia, 2024

Anzeige Anzeige